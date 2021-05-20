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LINE訊息有Bug！強迫「貼圖1+1」快崩潰　內行曝5招秒解

▲有使用iPhone的網友發現，LINE傳訊息時出現Bug，會強制發送貼圖，讓人相當崩潰。（示意圖／Unsplash）
▲有使用iPhone的網友發現，LINE傳訊息時出現Bug，會強制發送貼圖，讓人相當崩潰。（示意圖／Unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-05-20 16:18:20

日前就有使用iPhone的網友發現，LINE傳訊息時出現Bug，若是按了一次貼圖再傳訊息，系統就會自己再傳一次貼圖，有些人甚至還不能收回對話，讓網友們相當困擾。對此，就有網友分享，除了更新到11.8.1版本，還有4種辦法可以解決。

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原PO在《Dcard》表示，自己剛換iPhone12 pro，雖然可以傳訊給其他人，但卻無法傳訊息給男友，而且如果按了一次貼圖再傳訊息，系統就會自己再傳一次貼圖，有些人的對話訊息甚至沒辦法收回，讓她不禁質疑「是LINE的問題，還是手機有問題？」

另外，也有網友在《PTT》以「LINE傳貼圖故障」為題發文，同樣也是遇到一樣的狀況。貼文曝光後，網友們也紛紛哀號，「被這搞到瘋掉！」、「我也會，一直收回快崩潰了」、「+1，我也是，都要懷疑手機中邪了」、「原來不是只有我...我快被朋友揍了」、「差點以為是手機中毒」、「+1，打的訊息全部都變成一樣的貼圖」。

▲有網友發現5種方式可解決貼圖問題，其中一種就是「關閉預覽貼圖跟顯示建議貼圖」。（圖／翻攝自《Dcard》
▲有網友發現5種方式可解決貼圖問題，其中一種就是「關閉預覽貼圖跟顯示建議貼圖」。（圖／翻攝自《Dcard》 ）
不過，也有內行的網友試圖尋找辦法，最後發現有5種方式可以解決問題，「關閉預覽貼圖的功能，從設定→貼圖，關掉預覽貼圖及顯示建議貼圖」、「退出聊天室再重新進入」、「將LINE關閉再重新打開」、「講手機重新開機」、「將LINE更新到最新的11.8.1版本」。

根據日媒「ITmedia」報導，LINE官方表示，17日就有收到用戶回報，此問題出現於iOS 11.8.0版，19日已有最新版本「11.8.1版」，更新後就能解決。（編輯：許智超）

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