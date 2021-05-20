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房東太佛心！房租降2千還「幫換冷氣」 　網細看對話懂了

▲有網友分享自己遇到佛心房東，不但同意降兩個月的房租，還提議要幫她換冷氣。（示意圖／取自pixabay）
▲有網友分享自己遇到佛心房東，不但同意降兩個月的房租，還提議要幫她換冷氣。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-05-20 17:48:08

台灣疫情持續升溫，全國更在昨（19）日進入三級防疫警戒，許多民眾的生計也受到嚴重影響。不過，就有網友因為疫情影響工作，只好詢問房東能否調整租金，沒想到房東不但直接降2000元，還說要幫忙換更省電的冷氣，讓她相當感動，貼文也引起網友熱議。

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原PO在《爆怨2公社》貼出與房東的對話，只見她向對方表示，店裡因為疫情休息兩週，但工作沒有底薪，全部靠抽成，因此想問房租可否降到1萬元，等到7月疫情過後就可以恢復。她無奈的說「現在剛離婚，支出全部變自己負擔，每個月還要給前夫那邊孩子的費用」、「我現在真的好沈重，希望阿姨可以通融，或者等疫情舒緩了，我再慢慢補回給您好嗎？」

▲許多網友看完都覺得原PO相當幸運，遇到貴人要好好珍惜。（圖／翻攝自《爆怨2公社》
▲許多網友看完都覺得原PO相當幸運，遇到貴人要好好珍惜。（圖／翻攝自《爆怨2公社》 ）
沒想到房東竟直接回，「我跟兒子商量說可以啦！就五月六月收你10000元，你不用補了，你很乖，我也很喜歡你」，接著更提議要幫原PO換更省電的冷氣，讓她聽了相當感動，「嗚嗚嗚，妳怎麼這麼好啦！這樣我這輩子都離不開這裡，離不開您了怎麼辦啦！」

另外，原PO也透露，這其實第二次降房租，自己離婚時租金從15000元降到12000元，如今疫情又降2000元。網友們看完也紛紛回應，「別人的房東總不會讓人失望」、「好房東都是別人家的」、「很佛心的房東，真的碰到貴人」，還有不少人說「重點是這句：我也很喜歡你」、「重點好像是『房東找兒子商量，然後說很喜歡你』」、「是煞到房東的兒子嗎哈哈哈」。（編輯：許智超）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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