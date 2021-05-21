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房市／中捷2站房價漲最多　這總價帶最搶手

▲文心中清站與相鄰的文華高中站，單季房價漲幅最顯著。（圖／NOWnews資料照片）
▲文心中清站與相鄰的文華高中站，單季房價漲幅最顯著。（圖／NOWnews資料照片）

財經中心/綜合報導

2021-05-21 18:30:00

信義房屋統計台中捷運各站點周邊價量資料，今年第一季與上季相較，以文華高中、文心中清兩站價格漲幅最顯著，目前行情都落在25萬上下。在地房仲指出，兩站話題性後勢仍強，包括鄰近開發中的水湳經貿園區、擬打造捷運共構宅等，加上市中心房屋保值度高，能夠吸引較重視生活機能的青壯年購屋族買進，多數鎖定總價帶，在於800至1200萬間3房平車物件。

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台中捷運綠線今年3月25日展開試營運，4月25日正式開始營運。而根據信義房屋統計沿線站點周邊的價量資料，今年第一季與上一季相較，扣除單季交易量僅10件上下的站點，住宅均價漲幅最大的兩站，是相鄰的文華高中站及文心中清站。文華高中站今年第一季均價24.53萬，較上季22.39萬，約有9.5%漲幅，文心中清站25.93萬，則較上季23.84萬，亦有8.7%漲幅。

信義房屋文心中清店店長謝明哲表示，文華高中、文心中清兩站話題後勢仍高，以地理位置來看，鄰近正在開發中的水湳經貿園區，又如文華高中站是中捷第一棟捷運共構宅，今年3月才剛取得使用執照，是地上28層、地下6層的住商共構大樓。也因為如此，兩站周邊原本交易量就很穩定，價格也很保值，如今還能再有明顯的成長空間。

謝明哲進一步指出，文華高中、文心中清兩站的來客量以青壯年購屋族居多，主要都是較在意生活機能、希望居住地點離公司不要太遠、室內使用坪數比較寬裕。

文華高中、文心中清兩站周邊以屋齡20多年中古大樓居多，當年格局多是3、4房含平面車位，較無小坪數格局；整體而言，買方對於總價800至1200萬3房平車物件接受度最高。

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