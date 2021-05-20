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外包女清潔工驚傳確診？新北市議會今晚進行大消毒

▲新北市議會傳出有女性的清潔人員確診，市議會也將於今晚的7點進行大消毒。（圖／記者陳志仁攝）
▲新北市議會傳出有女性的清潔人員確診，市議會也將於今晚的7點進行大消毒。（圖／記者陳志仁攝）

記者陳志仁／新北報導

2021-05-20 19:05:19｜2021-05-20 19:49:40

新北市議會驚傳有女性的清潔人員確診！新北市議會秘書長陳王正源今（20）日受訪時指出，下午接獲女清潔人員確診的消息後，市議會將於今晚7點進行大消毒。

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新北市議會表示，市議會的清潔工作是外包，這名確診的女清潔人員則負責打掃一樓區域；由於其丈夫曾在台北車站擔任清潔工，日前同樣確診，因此該清潔人員今日前往板橋快篩時被驗出陽性的反應，目前正等PCR的採檢。

雙北最先升級三級的警戒，因此新北市議會已於15日起暫緩開會；市議會接獲通知後，已清查確診清潔工曾經接觸的人員，同時呼籲有發燒、咳嗽、喉嚨痛等症況的同仁，儘速前往快篩，市議會也將於今晚7點進行大消毒。

民進黨新北市議會黨團幹事長張志豪、新北市議員何博文說，有接獲議會女清潔人員確診的簡訊，非常的震驚；雖議會已於15日起暫緩開會，但黨團的助理每天還是進辦公室上班，已經提醒助理做好自主健康的管理。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（20）日表示，國內新增286例本土個案，其中新北市有157例最多，又以中和區的40例為多。（圖／新北市政府提供）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（20）日表示，國內新增286例本土個案，其中新北市有157例最多，又以中和區的40例為多。（圖／新北市政府提供）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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