外包女清潔工驚傳確診？新北市議會今晚進行大消毒

新北市議會驚傳有女性的清潔人員確診！新北市議會秘書長陳王正源今（20）日受訪時指出，下午接獲女清潔人員確診的消息後，市議會將於今晚7點進行大消毒。
記者陳志仁／新北報導
2021-05-20 19:05:19｜2021-05-20 19:49:40
新北市議會表示，市議會的清潔工作是外包，這名確診的女清潔人員則負責打掃一樓區域；由於其丈夫曾在台北車站擔任清潔工，日前同樣確診，因此該清潔人員今日前往板橋快篩時被驗出陽性的反應，目前正等PCR的採檢。
雙北最先升級三級的警戒，因此新北市議會已於15日起暫緩開會；市議會接獲通知後，已清查確診清潔工曾經接觸的人員，同時呼籲有發燒、咳嗽、喉嚨痛等症況的同仁，儘速前往快篩，市議會也將於今晚7點進行大消毒。
民進黨新北市議會黨團幹事長張志豪、新北市議員何博文說，有接獲議會女清潔人員確診的簡訊，非常的震驚；雖議會已於15日起暫緩開會，但黨團的助理每天還是進辦公室上班，已經提醒助理做好自主健康的管理。
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