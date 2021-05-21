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視訊一開秒崩潰！老師臉綠「請各位爸爸自重」　原因笑翻

▲近期台灣疫情升溫，教育部先前宣布全國學校將採遠距教學方式至28日。不過，就有網友轉貼一名老師在臉書上的發文，該名老師就無奈呼籲「請各位爸爸自重」，原因曝光便讓上萬人笑翻。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝PhotoAC）
▲近期台灣疫情升溫，教育部先前宣布全國學校將採遠距教學方式至28日。不過，就有網友轉貼一名老師在臉書上的發文，該名老師就無奈呼籲「請各位爸爸自重」，原因曝光便讓上萬人笑翻。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝PhotoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-05-21 11:35:06

近期台灣疫情升溫，教育部先前宣布全國學校將採遠距教學方式至28日，各級學校也紛紛進行「遠距教學」，使學生停課不停學。不過，就有網友轉貼一名老師的發文，該名老師在文中無奈呼籲「請各位爸爸自重！」原因曝光後，就引來上萬人笑翻留言。

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有網友於臉書社團《爆怨2公社》上轉貼一名老師的貼文，該名老師發文要求有在家中線上學習課程的小朋友家長注意，表示已有多位老師反應，常常在視訊畫面的後方，看到不少孩童的爸爸穿著內褲到處跑，讓授課的老師不知道該看哪才好，因此無奈呼籲「請各位爸爸自重！」

▲有名老師在臉書上無奈呼籲「請各位爸爸自重！」（圖／翻攝爆怨2公社臉書）
▲有名老師在臉書上無奈呼籲「請各位爸爸自重！」（圖／翻攝爆怨2公社臉書）
貼文一曝光後，瞬間就引來超過1.1萬人按讚，不少網友也紛紛笑翻直喊「太好笑了啦！我們是小孩穿內褲而已站起來拿東西被同學看到」、「爸爸沒關係，不要媽媽就好」、「所以意思是要爸爸不穿內褲晃來晃去，這才是老師想看的？」、「另類災情，老師要洗眼睛～」、「這是防疫日常的寫照」、「這算另類職業傷害嗎？」

甚至有不少老師跳出來分享類似經驗，「要記得關麥克風跟鏡頭啦！我們昨天聽到背景媽媽罵孩子好寫實」、「所以我有跟小朋友說，開視訊要說」、「還有孩子在上課，爸爸在旁邊看電視講電話吵死了」。（編輯：陳雅雲）

▲指揮中心統計至5/20，全台本土案例。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心統計至5/20，全台本土案例。（圖／NOWnews製作）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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