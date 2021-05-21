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快篩陽性先送集中檢疫　陳時中：我們都準備好了

▲中央流行疫情指揮中心今（21）日指出，目前集中檢疫所已經收治690人，而只要採檢陽性，就會送到集中檢疫所。（圖／NOWnews資料照)
▲中央流行疫情指揮中心今（21）日指出，目前集中檢疫所已經收治690人，而只要採檢陽性，就會送到集中檢疫所。（圖／NOWnews資料照)

記者黃仁杰／台北報導

2021-05-21 14:19:25｜2021-05-21 16:14:55

新冠肺炎疫情在國內持續延燒，由於目前確診人數過多，醫院的負壓隔離病房收治已經飽和，因此輕症與無症狀感染者將至極中檢疫所治療，中央流行疫情指揮中心今（21）日指出，目前集中檢疫所已經收治690人，而只要採檢陽性，就會送到集中檢疫所。

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指揮中心醫療應變組副組長王必勝說明，有關中央設置集中檢疫所部分，目前共收新冠肺炎確診者690位，其中379人從新北市，304人台北市送來，除了照顧病人體溫測量跟症狀回報，也緊急採購血氧偵測儀，每天回報數值，若有血氧下降會緊急送醫，目前所準備集中檢疫場所量都充足，也迅速擴大量能當中ㄎ

另外，指揮官陳時中指出，前幾天地方新聞有傳出家裡留置過久等後安置，經過兩天溝通，整個速度也跟上來，集中檢疫所也有準備好，採檢的時候有發現是陽性都可以直接連握送到集中檢疫所，送上來的時候等待PCR陰性或陽性，陰性就解除，陽性就持續待在集中檢疫所，也配備相關護理人力跟醫事人員做健康監測，都可以通過視訊即時發現問題來及時轉診。

▲中央集中檢疫所收住確診人數統計。（圖／指揮中心提供）
▲中央集中檢疫所收住確診人數統計。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心今（21）日公布有312例本土確診，其中南投縣、屏東縣也淪陷。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（21）日公布有312例本土確診，其中南投縣、屏東縣也淪陷。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（21）日公布有312例本土確診，全台累積7天共有1824例本土個案。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（21）日公布有312例本土確診，全台累積7天共有1824例本土個案。（圖／NOWnews製作）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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