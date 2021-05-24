房市／中壢機捷延伸線A22站明年通車　效應發酵

我是廣告 請繼續往下閱讀
信義房屋中壢民權店專員蔡名灝表示，去年下半年房市大環境熱絡，加上機場捷運中壢延伸段A22老街溪站將於明年通車，通車時程明確也讓買賣雙方信心大增，距離機場捷運站路程10分鐘內的新建案、中古大樓、40年透天厝全面上漲。
蔡名灝進一步說明，像是區域內有2棟新建案，目前在預售階段就主打MRT，一出捷運站不久就到家，開價已至32-33萬，不輸中壢海華特區房價；另外，周邊2棟指標性大樓屋齡12-13年，成交價也都不輸新建案，蔡名灝說明，去年以前，成交單價約28-30萬，今年以來都已穩站3字頭。
A22老街溪站周邊的電梯大樓產品不多，以4、50年的舊透天厝居多，蔡名灝表示，透天厝也因屋主看好周邊生活機能價值與捷運將通車，地坪20-30的透天厝總價都從去年的1200-1400萬行情，今年來到1800多萬。
除了機場捷運加持，周邊的生活環境也是房價上揚的原因，A22老街溪站近光明公園、旁邊就是國民運動中心，又擁中壢高中、中壢高商學校，部分大樓前面公園、後面老街溪河景，純住宅區居住環境悠閒。生活機能部分，鄰近的中美村商圈，擁大型燒烤店、火鍋店、全聯、超商、KTV、保齡球館等生活機能。