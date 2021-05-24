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房市／中壢機捷延伸線A22站明年通車　效應發酵

▲機場捷運中壢延伸線A22老街溪站明年將通車，周邊房價提前反應。（圖／NOWnews資料照片）
▲機場捷運中壢延伸線A22老街溪站明年將通車，周邊房價提前反應。（圖／NOWnews資料照片）

財經中心/綜合報導

2021-05-24 08:00:00

機場捷運延伸線A22老街溪站明年通車，提前反應在老街溪生活圈房價，中古大樓、透天厝房價也從緩步上揚來到相對高點，今年以來中古大樓已站穩3字頭。

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根據信義房屋統計捷運站點周邊實價資料，今年第一季A22老街溪站平均單價為28.85萬，與去年平均單價23.9萬相比，上漲20%。信義房屋中壢高中店店長張文宗觀察，軌道經濟的效應通常會在通車前提前反應，A22老街溪站從確定設站到施工期間周邊房價即緩步上升，目前已來到相對高點。

信義房屋中壢民權店專員蔡名灝表示，去年下半年房市大環境熱絡，加上機場捷運中壢延伸段A22老街溪站將於明年通車，通車時程明確也讓買賣雙方信心大增，距離機場捷運站路程10分鐘內的新建案、中古大樓、40年透天厝全面上漲。

蔡名灝進一步說明，像是區域內有2棟新建案，目前在預售階段就主打MRT，一出捷運站不久就到家，開價已至32-33萬，不輸中壢海華特區房價；另外，周邊2棟指標性大樓屋齡12-13年，成交價也都不輸新建案，蔡名灝說明，去年以前，成交單價約28-30萬，今年以來都已穩站3字頭。

A22老街溪站周邊的電梯大樓產品不多，以4、50年的舊透天厝居多，蔡名灝表示，透天厝也因屋主看好周邊生活機能價值與捷運將通車，地坪20-30的透天厝總價都從去年的1200-1400萬行情，今年來到1800多萬。

除了機場捷運加持，周邊的生活環境也是房價上揚的原因，A22老街溪站近光明公園、旁邊就是國民運動中心，又擁中壢高中、中壢高商學校，部分大樓前面公園、後面老街溪河景，純住宅區居住環境悠閒。生活機能部分，鄰近的中美村商圈，擁大型燒烤店、火鍋店、全聯、超商、KTV、保齡球館等生活機能。

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民調中心

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
32.72%67.28%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
88.11%11.89%
2021-05-20-2021-05-23
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