台灣封城會怎樣？謝金河警告「萬劫不復」：被中日韓取代

本土疫情大爆發，全台升3級警戒至28日，而中央流行疫情指揮中心今（21）日也宣布國內新增312例本土確診個案，面臨嚴峻疫情，是否「封城」也讓各界相當關注，對此，財信傳媒董事長謝金河今（21）日預測，若台灣一旦全面封城，經濟將「萬劫不復」，「因為美國復甦力道強勁，台灣一旦出口受阻，很快會被南韓，日本，中國及東恊取代」。





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針對台灣經濟與疫情升溫的發展，謝金河今（21）日在臉書上以「美國今年可能是全球經濟成長最大引擎」為題，表示台灣防疫出現大破口，確診病例衝高，全台人心惶惶，勢必衝擊第二季度的表現，台灣經濟的三隻腳，內需消費可能受到影響最大，其次是投資，這次缺水，斷電的壓力都在此時攤牌，疫情，缺水，電力成為考驗台灣的三大壓力源頭，這影響投資有多大？要好好評估一下。





但是，謝金河也提醒，眼前最重要的是顧好台灣生產線，只要生產線能正常運作，台灣的經濟還可以保住半邊天！最重要的是出口，今年美國經濟的復甦，可能成為全球最重要的成長引擎。





謝金河也接著透露這幾天各國陸續公布的出口數字，「日本4月出口年增38%，這是十年來最強勁的出口成長，其中，日本對美出口成長45.1%，對歐洲成長33.9%，對中國成長33.9%；南韓4月出口511億美元，成長41.1%，其中半導體出口93億美元，成長30.2%，汽車41.5億美元，成長73.4%，電池7.3億美元，快篩檢測等生技產品出口逾11億美元」，他表示，「後面這兩項，台灣都難望項背，同樣發展生技產業，南韓有強大出口能力，台灣仍然停留在炒股票的階段。4月南韓對美出口成長43%，對歐洲出口也成長43%，對中國出口成長31.7%，歐美的成長力道都超過中國」。





▲謝金河今（21）日在臉書發文全文。（圖／翻攝自謝金河臉書）

他分析，從4月出口及台灣4月外銷接單高達549.3億美元，比去年同期成長42.6%來說，今年出口增長態勢明朗，這次防疫一定要保住生產缐，台灣一旦到全面封城，經濟將萬劫不復，因為美國復甦力道強勁，台灣一旦出口受阻，很快會被南韓，日本，中國及東恊取代！





因此他認為，這次美國率先摘除口罩的行動，代表美國研發疫苗及施打疫苗，都是世界的領先者，今年美國及歐洲逐漸從疫情的泥沼中掙脫，對全球經濟復甦會產生很大力道，大家從貨櫃航運的熱度，可以感受到這個力道！（編輯：郭佩蓉）





▲指揮中心今（21）日公布有312例本土確診，其中南投縣、屏東縣也淪陷。（圖／NOWnews製作）