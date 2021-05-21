設定實聯制點到「永不允許」！他曝下場：超商罰站10分鐘

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沒想到，原PO在手機詢問要點「永遠允許」時，意外點錯點成了「永不允許」，結果導致簡訊一直發不出去，「只好先乖乖用紙本登記，當下真的就在超商前QR Code站了10分鐘，超像科技白痴」。幸好在原PO詢問客服後，按照點進「設定」選「應用程式」然後點右上三個點，按「特殊存取」然後點「使用優質文字訊息服務」，最後就能點選「永遠允許」寄送實聯制簡訊了。
事實上，實聯制剛推出期間，部分店家採用紙筆登記引發許多亂象，不過為了加速實聯制進行，行政院政務委員唐鳳推動「簡訊實聯制」簡化流程，而且簡訊實聯制不需要留下個人資料、不必付費，就連沒有照相功能的手機也能利用簡單三步驟就能輕鬆通關。
首先，民眾可以打開手機選擇掃描功能，如果是沒有照相功能的手機也可以透過疾管署的LINE官方帳號「疾管家」的功能右上角，點選「實聯制掃碼」；接著對準店家的「QR CODE」掃描，按下連結後就會跳出現場「場域代碼」簡訊與「收件人1922」，確認完畢送出即可完成。（編輯：楊智傑）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。