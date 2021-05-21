設定實聯制點到「永不允許」！他曝下場：超商罰站10分鐘

全台進入防疫三級警戒，出入各大醫院、超商都得落實實聯制協助疫調，而行政院科技政委唐鳳也火速推出「簡訊實聯制」，僅需短短幾秒就可以成功登記個人資料，解決民眾使用上的不便，不過日前就有名男網友想設定簡訊實聯制時，意外點到「永不允許」，導致簡訊完全發不出去，下場曝光後也掀起網友熱議。

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這名網友在PTT的八卦版上發文提到，自己今天進超商前配合掃描QR Code，「發出去前手機就跳出警告，說此簡訊可能要付費。但我知道其實是免費，就想說那就一次設定完好了，不然每次都會跳出來問很煩」。

▲簡訊實聯制上路，只要3步驟5秒鐘就完成。（圖／行政院）

沒想到，原PO在手機詢問要點「永遠允許」時，意外點錯點成了「永不允許」，結果導致簡訊一直發不出去，「只好先乖乖用紙本登記，當下真的就在超商前QR Code站了10分鐘，超像科技白痴」。幸好在原PO詢問客服後，按照點進「設定」選「應用程式」然後點右上三個點，按「特殊存取」然後點「使用優質文字訊息服務」，最後就能點選「永遠允許」寄送實聯制簡訊了。

▲網友事後透過客服的協助解開了「永不允許」的設定，成功恢復簡訊實聯制。（圖／翻攝自PTT）

事實上，實聯制剛推出期間，部分店家採用紙筆登記引發許多亂象，不過為了加速實聯制進行，行政院政務委員唐鳳推動「簡訊實聯制」簡化流程，而且簡訊實聯制不需要留下個人資料、不必付費，就連沒有照相功能的手機也能利用簡單三步驟就能輕鬆通關。

首先，民眾可以打開手機選擇掃描功能，如果是沒有照相功能的手機也可以透過疾管署的LINE官方帳號「疾管家」的功能右上角，點選「實聯制掃碼」；接著對準店家的「QR CODE」掃描，按下連結後就會跳出現場「場域代碼」簡訊與「收件人1922」，確認完畢送出即可完成。（編輯：楊智傑）