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什麼是校正回歸？女作家用「1比喻」神解：難免有點白眼

▲指揮中心表示，由於通報機制塞車，指揮中心修正每日確診個案數。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心表示，由於通報機制塞車，指揮中心修正每日確診個案數。（圖／指揮中心提供）

編輯中心/綜合報導

2021-05-22 15:24:58

中央流行疫情指揮中心今（22）日公布今日國內新增321例COVID-19本土病例，另有400例本土個案校正回歸上週各日個案。「校正回歸」的說法一出，立即引發熱議，登時成為網路上最熱門的關鍵字。對此，網紅女作家御姊愛也第一時間用「信用卡帳單」比喻來解釋，但同時直言自己「看到報導的第一直覺也是翻了一下眼球」。

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▲指揮中心22日公布確診案例數，本土達321例。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心22日公布確診案例數，本土達321例。（圖／指揮中心提供）
指揮官陳時中解釋，因為各地通報確診有塞車的狀況，所以今天一併校正回歸個案400例，將先前確診個案數依照通報日期重新計算。其中校正個案為185例男性、215例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日／採檢日介於5月7日至5月20日。陳時中強調，「是有多少狀況，就說多少事情」，校正回歸與股市完全無關，之後也會簡化通報的流程。

網紅女作家御姊愛則用更生活化的例子解釋何謂校正回歸，「假設你平常每天出門花現金也刷卡。結果平常你都只注意現金剩多少可以花，沒算到信用卡的部分，結果收到信用卡帳單的時候突然傻眼，想說自己有花這麼多錢嗎？」

這時候別怕，把帳單「校正回歸」一下，把信用卡消費紀錄一筆一筆算回到花錢的那一天去，這樣數字就不會在收到帳單那天突然暴衝了。御姊愛認為，「這例子聽起來當然是蠻瞎的，但話又說回來，如果目標是想知道自己每日花多少錢的趨勢，尋求原因、預測未來的話，又算是合理。」

不過御姊愛也直言，「疾管局的說法有沒有一點讓人白眼？當然難免。」更透露自己看到報導的第一直覺「也是翻了一下眼球」，露出意味深長的微笑。不過御姊愛強調，若能更精確統計出單日新增淨值數、病毒變異種類數、病毒源頭，其實是正確的方向。「不完全算是藉口或文字遊戲啦」。（編輯：倪浩軒）

▲御姊愛發文全文。（圖／翻攝自御姐愛臉書）
▲御姊愛發文全文。（圖／翻攝自御姐愛臉書）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
29.52%70.48%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
91.11%8.89%
2021-05-20-2021-05-23

確診人數持續飆升中！你認為台灣需要興建方艙醫院嗎？

需要
不需要
74.5%25.5%
2021-05-20-2021-05-22
您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

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