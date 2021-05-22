什麼是校正回歸？女作家用「1比喻」神解：難免有點白眼

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指揮官陳時中解釋，因為各地通報確診有塞車的狀況，所以今天一併校正回歸個案400例，將先前確診個案數依照通報日期重新計算。其中校正個案為185例男性、215例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日／採檢日介於5月7日至5月20日。陳時中強調，「是有多少狀況，就說多少事情」，校正回歸與股市完全無關，之後也會簡化通報的流程。
網紅女作家御姊愛則用更生活化的例子解釋何謂校正回歸，「假設你平常每天出門花現金也刷卡。結果平常你都只注意現金剩多少可以花，沒算到信用卡的部分，結果收到信用卡帳單的時候突然傻眼，想說自己有花這麼多錢嗎？」
這時候別怕，把帳單「校正回歸」一下，把信用卡消費紀錄一筆一筆算回到花錢的那一天去，這樣數字就不會在收到帳單那天突然暴衝了。御姊愛認為，「這例子聽起來當然是蠻瞎的，但話又說回來，如果目標是想知道自己每日花多少錢的趨勢，尋求原因、預測未來的話，又算是合理。」
不過御姊愛也直言，「疾管局的說法有沒有一點讓人白眼？當然難免。」更透露自己看到報導的第一直覺「也是翻了一下眼球」，露出意味深長的微笑。不過御姊愛強調，若能更精確統計出單日新增淨值數、病毒變異種類數、病毒源頭，其實是正確的方向。「不完全算是藉口或文字遊戲啦」。（編輯：倪浩軒）
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