串門子餐廳群聚新增2確診　都是工作人員

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潘炤穎指出，案3460為串門子海鮮燒烤中心的廚師，曾與新北指標個案2336在同一個包廂內相處約30分鐘，5月20日凌晨被衛生局通報為案2336接觸者，安排採檢並到防疫旅館隔離，當日接獲檢驗結果為陽性，CT值只有11.1，在衛生局5月14起匡列的時間內，5月15至18日下午3點50分到4點10分都有三民區明誠一路上的天天新黃昏市場採買，並在下午4點半到隔天凌晨1點半都有到串門子上班，期間曾在5月19日下午到過三民區莊敬路上的大順黃昏市場，5月20日上午7點則到過汁多香廣東湯包買早餐。
另一個案3463則是串門子的工作人員，在5月19日接獲消防局通知匡列為個案接觸者，並曾在2樓的5號包廂內與多名確診者相處約30分鐘，5月20日開始出現喉嚨癢及腹瀉症狀，由衛生局安排防疫計程車至醫院採檢後送防疫旅館隔離，當天確認檢驗結果為陽性，CT值只有17.6，目前在負壓隔離病房治療中。
潘炤穎解釋，針對串門子群聚，衛生局匡列了3圈，第1圈以新北指標個案2336，匡列指標個案2336從5月14日用餐日起，到5月18日餐廳停業前，這段期間的工作人員及顧客，匡列了211人，其中19人為串門子的工作人員，其餘的都是顧客，目前已採檢100人，檢驗後有8例確診陽性，81人陰性，另11人仍在檢驗中；第2圈則匡列第1圈陽性個案的接觸者，目前匡列161人，已採檢95人，其中54人陰性、41人檢驗中；至於第3圈則擴大匡列所有與串門子餐廳相關的人，昨日公布後陸續接到30多通電話回報，目前已匡列21人，目前9人快篩陽性，其餘仍在檢驗中。
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