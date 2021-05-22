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串門子餐廳群聚新增2確診　都是工作人員

▲高雄左營區串門子餐廳群聚感染，已經出現8名確診者。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄左營區串門子餐廳群聚感染，已經出現8名確診者。（圖／高雄市政府提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-05-22 16:59:09｜2021-05-22 17:01:32

高雄市今（22）日新增4起確診案例，因指標個案2336到高雄串門子海鮮燒烤餐廳染疫的民眾，到昨天為止已經有6人，今日再新增2人，分別為案3460與案3463，2分別為串門子的廚師及工作人員，2人都曾經和案2336在同一包廂內相處半小時左右，衛生局簡任技正潘炤穎說，目前串門子群聚案1、2、3圈已匡列393人，目前只有第1圈檢出8名陽性，144人陰性，其餘仍持續檢驗中。

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▲高雄市第一級流行疫情指揮中心公布案3460的足跡。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市第一級流行疫情指揮中心公布案3460的足跡。（圖／高雄市政府提供）
潘炤穎指出，案3460為串門子海鮮燒烤中心的廚師，曾與新北指標個案2336在同一個包廂內相處約30分鐘，5月20日凌晨被衛生局通報為案2336接觸者，安排採檢並到防疫旅館隔離，當日接獲檢驗結果為陽性，CT值只有11.1，在衛生局5月14起匡列的時間內，5月15至18日下午3點50分到4點10分都有三民區明誠一路上的天天新黃昏市場採買，並在下午4點半到隔天凌晨1點半都有到串門子上班，期間曾在5月19日下午到過三民區莊敬路上的大順黃昏市場，5月20日上午7點則到過汁多香廣東湯包買早餐。

另一個案3463則是串門子的工作人員，在5月19日接獲消防局通知匡列為個案接觸者，並曾在2樓的5號包廂內與多名確診者相處約30分鐘，5月20日開始出現喉嚨癢及腹瀉症狀，由衛生局安排防疫計程車至醫院採檢後送防疫旅館隔離，當天確認檢驗結果為陽性，CT值只有17.6，目前在負壓隔離病房治療中。

▲高雄市第一級流行疫情指揮中心公布案3463的足跡。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市第一級流行疫情指揮中心公布案3463的足跡。（圖／高雄市政府提供）
潘炤穎解釋，針對串門子群聚，衛生局匡列了3圈，第1圈以新北指標個案2336，匡列指標個案2336從5月14日用餐日起，到5月18日餐廳停業前，這段期間的工作人員及顧客，匡列了211人，其中19人為串門子的工作人員，其餘的都是顧客，目前已採檢100人，檢驗後有8例確診陽性，81人陰性，另11人仍在檢驗中；第2圈則匡列第1圈陽性個案的接觸者，目前匡列161人，已採檢95人，其中54人陰性、41人檢驗中；至於第3圈則擴大匡列所有與串門子餐廳相關的人，昨日公布後陸續接到30多通電話回報，目前已匡列21人，目前9人快篩陽性，其餘仍在檢驗中。

▲指揮中心今（22）日公布新增本土確診個案有321例，另有400例為校正回歸的個案。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（22）日公布新增本土確診個案有321例，另有400例為校正回歸的個案。（圖／NOWnews製作）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
36.72%63.28%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
90.89%9.11%
2021-05-20-2021-05-23

確診人數持續飆升中！你認為台灣需要興建方艙醫院嗎？

需要
不需要
74.78%25.22%
2021-05-20-2021-05-22
你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

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