半夜三點接到訂單！外送員點開一看秒棄單：這恥度要多大

我是廣告 請繼續往下閱讀

大半夜叫那麼多是提前普渡？」、「現在就在準備中元普渡的東西了是嗎？」、「誇張，這連貨車來載都嫌多」、「看到那堆飲料我就頭痛了」、「這一單五百我都不送」。

▲外送員分享有客人半夜點超市外送，結果訂單內容物讓他看傻眼，一秒就棄單。（圖/外送員的奇聞怪事）

另外，也有人表示「可不可以要買這麼多自己出門買，不要一直想像外送員的機車是貨車好嗎」、「恥度沒有極限，這種單就讓他棄到自己出去買」、「這種的就讓他的單飛久一點，飛到沒人要接」、「應該建議超過多少金額是滿額才對，真的造成很多困擾」、「買這麼多，是要自主封城是不是啦」。（編輯：張嘉哲）