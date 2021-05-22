半夜三點接到訂單！外送員點開一看秒棄單：這恥度要多大
外送平台近幾年崛起，舉凡美食到生鮮甚至日常生活用品都能買到，而因應現在疫情關係，不少人不敢出門採購，而改用外送平台採買的人非常多。不過，近日就有外送員分享自己半夜三點跑單時，卻接到一筆讓他秒棄的訂單，更直呼「這恥度到底要多大」，貼文引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-05-22 18:13:49
原PO在「外送員的奇聞怪事」貼文指出「我半夜3點多送餐，結果接到這種單，真的很不好意思，我真的無法幫你送，小弟很少在拒單的，不得不回報車損休息無法送，小弟也想順便讓大家看看人的恥度到底可以多大，這半夜要去找人來拆單啊....」。
只見貼出的照片，客人使用超市購買了大量的飲料、餅乾跟泡麵，看起來應該是在採買防疫物資，只不過品項多到讓同行也全看傻了眼「這單是我看過最狂的一單」、「太扯了，比箱水還扯」、「大半夜叫那麼多是提前普渡？」、「現在就在準備中元普渡的東西了是嗎？」、「誇張，這連貨車來載都嫌多」、「看到那堆飲料我就頭痛了」、「這一單五百我都不送」。
另外，也有人表示「可不可以要買這麼多自己出門買，不要一直想像外送員的機車是貨車好嗎」、「恥度沒有極限，這種單就讓他棄到自己出去買」、「這種的就讓他的單飛久一點，飛到沒人要接」、「應該建議超過多少金額是滿額才對，真的造成很多困擾」、「買這麼多，是要自主封城是不是啦」。（編輯：張嘉哲）
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