防疫期突接好市多來電！他愣「要受篩檢嗎」 結局全羨炸
連鎖美式賣場好市多（Costco）商品售價比外面來得經濟實惠，更不時推出限量商品引發搶購熱潮，深受廣大消費者的喜愛；不過，一名網友在臉書提到，在最近疫情高峰期竟接到好市多的來電，他當下心想「是要我主動接受篩檢嗎？」結局曝光讓全場網友羨慕不已。
編輯中心/綜合報導
2021-05-24 08:18:20
原PO在臉書社團《Costco好市多商品經驗老實說》提到，20日下午接到一通陌生來電，電話另一頭表示「你好，我是好市多大順店」，由於正值疫情期間，他嚇得心想「晴天霹靂，是要我主動接受篩檢嗎？」對方接著說「好市多X牌巧克力……等，有特價」，讓原PO不禁困惑詢問「現在會有人去嗎？」
這時，電話中的員工苦笑一下回應「可以利用線上購物」，原PO這才恍然大悟，只是一通賣場推銷的電話，他說「辛苦了，我知道了」。最後笑稱「下次可以說快一點嗎，疫情期間心臟很小顆，事後想想，最近也沒去好市多啊，自己嚇自己！」
貼文一出，讓一票網友看完瞬間笑翻，紛紛回應「最近好市多很常打來欸，現在疫情這樣，真的會嚇到，還以為發生什麼事」、「常被叩，剛開始還以為是詐騙集團」、「真的會嚇一跳XD」；不過，許多網友羨慕表示「從沒接過這種促銷電話的邊緣人」、「原來好市多會電話行銷呀」、「現在有這樣的服務？我從來沒接過好市多的行銷電話耶」。（編輯：賴詠璿）
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