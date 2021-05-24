甘肅馬拉松21死是人禍？罹難者女兒認父提「五大疑點」

中國甘肅省22日舉辦長程馬拉松比賽，途中意外遇到惡劣天氣，氣溫驟降還下起冰雹、雪雨，導致許多人失溫、身體不適，根據中國媒體報導，這起意外釀21人死亡，其中不乏多名超馬好手。這起事件也引起廣大網友討論，究竟是天災？還是人禍？有一名罹難者的女兒，更在微博上向馬拉松組委會提出「五大疑點」。





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一名罹難者的女兒用微博帳號「爸爸我來給你暖手了」指出，23日凌晨，她和母親接到了組委會的電話，得知父親失蹤、音訊全無。但是這名女子隨後又在抖音和微博上，看見其他人發出的事件相關影片，發現影片中有一名倒在地上口吐白沫、雙手凍得發紫的男性，「才發現旁邊躺着的受害者是我爸爸，背景是白天的時候的」。





▲女子在影片中發現父親已經遇難。（圖／翻攝自爸爸我來給你暖手了微博）

父親參加馬拉松比賽卻傳出噩耗，也讓這名女子提出了五點疑問，認為組委會難逃罪責：





疑問一、為什麼22日白天發現了我爸爸，沒有通知家屬，在23日淩晨的時候才通知我媽媽，爸爸失蹤了。





疑問二：整個賽程中提到的補給站什麼的都不足，為什麼沒有更多的人守護在賽程路段。





疑問三：當地應該能準確預測天氣情況，為何沒有給參賽者更多的準備，讓我爸爸的手「凍到醬紫，荒屍野外」。疑問四、截至5月23日淩晨6點，為何組委會和相關黨委沒有任何發聲？





疑問五：作為受害者家屬，我正在趕往蘭州的路上，請問我們到了蘭州應該去哪裡找尋我的爸爸？相關單位還沒來通知安排嗎？





女子在最後痛苦的請求，「我沒有其他的訴求，就要給我、給受害者家屬一個回應，為甚麼我們的家人永遠孤獨的躺下了，就像我爸爸那雙凍的發紫的手，給我們一個說法，一個公道吧。」





這場馬拉松比賽意外被中國媒體報導之後，央視評論員指出，這是一場「極其罕見的巨大悲劇」，並表示極限運動賽本身就是一項極為科學專業的工作，路線規劃、應急救援及食品補給等都得顧慮周全。





而一場體育賽事卻奪走了21人的性命，也讓不少網友開始討論，究竟是天災還是人禍造成，也有網友批評是主辦單位，網友直言「組織這種高風險的活動，主辦方應該考慮到各方面的風險才對」，也有網友表示「雖然說惡劣天氣是主要原因，但如此大的傷亡比例恐怕主辦方也難辭其咎，估計有人會被追刑」，認為主辦單位難逃其咎。



