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深夜忙送餐！他一瞄外送員「手機畫面」秒懂　網眼眶全溼

▲原PO深夜看見一名外送員還在拚命送餐，瞄到對方的「手機畫面」秒懂原因。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲原PO深夜看見一名外送員還在拚命送餐，瞄到對方的「手機畫面」秒懂原因。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-05-24 11:43:14

現在有許多餐廳都和外送平台App合作，民眾僅需在家動動手指上網，即有外送員將想吃的食物外送到府，尤其在防疫期間，更多人偏好在家叫外送餐點，減少與人群的接觸。對此，昨（23）日晚間，一名網友在臉書社團《外送員的奇聞怪事》分享，深夜看見一名外送員還在拚命送餐，瞄到對方的「手機畫面」秒懂原因，貼文也讓網友看完不禁泛淚。

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原PO表示，深夜在路上看見一名身著外送制服的外送員，並將機車停在路邊，原PO仔細一看才發現，螢幕中出現小寶寶的身影，該外送員疑似正在和孩子視訊通話，工作之餘也不忘心愛的孩子。

▲原PO深夜看見一名外送員還在拚命送餐，瞄到對方的「手機畫面」秒懂原因。（圖／翻攝自《外送員的奇聞怪事》）
▲原PO深夜看見一名外送員還在拚命送餐，瞄到對方的「手機畫面」秒懂原因。（圖／翻攝自《外送員的奇聞怪事》）
畫面讓原PO感動直呼「Baby，你是拔鼻不管風吹日曬雨淋，還能夠堅持外送賺錢的原動力！」並標註「＃爸爸辛苦了＃防疫你我一起來＃隨意小費為外送員加油打氣」。

貼文一出，隨即引發熱烈回響，網友紛紛回應「現在會跑的，都是不得不為了生活而出門作戰的，自己是司機也是客戶，完全能理解這辛苦，當客戶的時候多一點貼心，是對司機最大的鼓勵」、「加油加油，辛苦了！謝謝有你們」、「辛苦了，賺錢都是為了小孩的生活」、「我跑外送，跑到很累，我也是會看看兒女的影片跟照片，有一些動力來接下一張」。（編輯：賴詠璿）

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民調中心

指揮中心宣布確診人數「校正回歸」上週各日，你認同「校正回歸」的做法嗎？

認同
不認同
0%0%
2021-05-24-2021-05-27

疫苗不夠用！政府採購疫苗遭質疑步調太慢，您認為是否應該開放給企業或地方政府自購疫苗？

是，應該開放
否，由中央統籌比較好
100%0%
2021-05-24-2021-05-27

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
33.06%66.94%
2021-05-21-2021-05-24
你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

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