甘肅馬拉松慘劇釀21死　新華社：仍有四大疑問

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疑問一：天氣預報為何未能有效發揮預警作用？
有參賽人員說，參賽前一天，天氣很陰沉，當地人聲稱風一過就是晴天，所以便沒有在意。景泰縣氣象局局長康永學介紹，為賽事提供了信息專報，曾作大風藍色預警。
甘肅一著名戶外俱樂部負責人宋明說，極端天氣預測是大型體育賽事應對突發狀況的前提之一，此次事件最大的失誤是運營方沒有對氣象部門提供的預警做出正確預判。
疑問二：賽道保障是否完備？補給站設置是否合理？
有參賽人員回憶，過了第二個打卡點，風大得只能雙手抓地，凍得渾身發僵，裹上保溫毯也沒用，直至暈厥失去意識。
此次越野賽活動對參賽者列了一個裝備清單，衝鋒衣等保暖裝備僅作為建議選項，而沒有作為強制裝備。北京體育大學體育休閒與旅遊學院戶外運動教研室主任布和認為，對於沒有帶相關裝備的參賽者來說，遭遇極端天氣就會措手不及。按照預定計劃，參賽者晚上才到達賽道補給站，最險要的地方又沒有其他補給站，這是不合理的。
疑問三：舉辦方叫停比賽是否及時？
受訪的參賽者均表示，他們在失去意識或受傷前，並未接到舉辦方叫停比賽的通知。22日12時參賽人員在微信群裡發布求救信息，14時舉辦方才叫停比賽。
中國應急管理學會體育賽事活動與安全工作委員會副主任委員兼秘書長李聖鑫說，與往常馬拉松賽事不一樣的地方是，此次馬拉松越野賽更具有極限運動的特點。對於這類比賽遭遇特殊天氣情況，應該有暫停或中止比賽的預案。
疑問四：有無應急救援預案？救援能力夠不夠？
李聖鑫說，極限運動項目的賽事安全管理與應急救援必須引起高度重視，有關部門必須加強對救援預案的賽前審查。宋明認為，從此次救援情況看，救援保障無法第一時間抵達，也是這次賽事造成嚴重後果的重要原因。