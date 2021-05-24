「看好了世界」爆紅登時代雜誌！PTT見翻譯崩潰：好羞恥
▲近期台灣疫情升溫，先前就有網友喊出「看好了世界，台灣人只示範一次，在兩周內解除第三級」，沒想到就有鄉民發現該句口號竟出現在《時代雜誌》上。（示意圖／翻攝Pixabay）
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▲近期台灣疫情升溫，先前就有網友喊出「看好了世界，台灣人只示範一次，在兩周內解除第三級」，沒想到就有鄉民發現該句口號竟出現在《時代雜誌》上。（示意圖／翻攝Pixabay）
編輯中心/綜合報導
2021-05-24 12:59:29｜ 2021-05-24 13:14:53
近期台灣本土個案激增，先前網路上突然出現「看好了世界，台灣人只示範一次，在兩周內解除第三級。」的口號，正能量滿滿的語句瞬間在社群網路上瘋傳，甚至還被許多藝人、網紅轉發。不過，就有網友透露在時代雜誌上一篇新聞竟將該句口號翻成英文，反而讓不少鄉民崩潰直喊「好丟臉！」
5月15日一名台灣網友於推特上發文，喊出「看好了世界！台灣人只示範一次，在兩周內解除三級」的口號，簡單的語句充滿了正能量，隨即在網路上廣傳。不僅如此，該句口號甚至被不少名人轉發，其中包括網紅阿滴、大支、名廚詹姆士、陳彥博、焦糖、 鴻海集團創辦人郭台銘等人。 然而，就有一名網友於PTT八卦板上發文，表示這句口號竟真的出現在 ▲阿滴轉發網友推特貼文，替大家加油。（圖／翻攝自阿滴臉書） 《時代雜誌》上， 甚至將該句話翻譯成英文，該名網友也貼出截圖照片，只見《時代雜誌》將口號翻譯成「Look world, Taiwan will only show you once how to remove a Level 3 alert in two weeks」，這就讓原PO震驚直呼「全世界有很多人在看的時代雜誌，居然翻譯了台灣最近火紅的迷因，這樣轉發那句迷因的人是不是達成目標，真的讓世界看到了？」 貼文一出，卻讓不少網友一看反而崩潰留言，「阿阿阿阿好丟臉，別看了」、「太天真了，根本羞恥play」、「看好了世界，台灣人只示範一次怎麼做白夢」、「真不懂哪裡來自信..一邊po文一邊去賣場群聚搶物資」、「看好了世界台灣示範丟臉到世界」、「我看了整個人想捲曲消失」、「好羞恥阿」。不過仍有鄉民抱持不同看法，「對台灣有信心」、「大家要去看原文啦！雖然我也不喜歡這句話，不過時代並沒有拿這句話來嘲諷好嗎」。（編輯：陳雅雲） ▲原PO發現《時代雜誌》將「看好了世界，台灣人只示範一次，在兩周內解除第三級。」翻譯成英文。（圖／翻攝PTT） ▲鄉民紛紛留言討論。（圖／翻攝PTT） ▲指揮中心23日公布，新增287例COVID-19本土確診案例、170例校正回歸，另有6例死亡個案。（圖／NOWnews製作） ※【 NOWnews 今日新聞】提醒您： 因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「 1922」專線，或「 0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。