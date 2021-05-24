罐頭、泡麵撐一週！男憂沒東西吃　眾曝「超市真實現況」

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問題一曝光，就引來不少人分享超市、賣場現況，直言「前兩天去家樂福..根本沒人，貨架滿滿」、「全聯貨很充足啊！不然便利商店也有賣」、「剛剛回來。生鮮都超齊全，泡麵、麵條、雞蛋較缺」、「今天去全聯，肉類都滿滿的，不缺唷！」、「其實台灣還沒那麼慘，昨天買了一週的東西，賣場沒什麼人」。
甚至還有人認為原PO太過恐慌，「台灣又沒停工，農業、物流業、必要性商業活動、甚至餐廳都還好好的開著啊，你過於恐慌了」、「你這樣撐到疫情結束，就準備送醫了」、「做好防護，保持社交距離，還是可以去超市，不用撐到快沒食物在去，不要如驚弓之鳥一樣，我們還是要生活」、「明明物資到處都買的到～為什麼要搞得像世界末日一樣」。
也有人提出其他方案，「除非住鄉下，不然外送也有送大賣場的，真的有疑慮大不了回家後商品消毒」、「去一般超市，雜貨店，東西便宜又安全」、「便利商店東西都很多啊，非常時期貴一點點也沒關係吧」、「建議不要去超市和大賣場....直接網購送到家安全又方便」。
事實上，經濟部曾表示經過一整年的準備，國內民生物資很充足。口罩、衛生紙、泡麵等等，產能、庫存都足夠，呼籲民眾防疫優先，應該避免多人群聚；經濟部亦指出，若有購買需求，也請配合賣場同仁的防疫指引，結帳不要靠太近，慢慢買、適量買。（編輯：陳雅雲）
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