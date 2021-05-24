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罐頭、泡麵撐一週！男憂沒東西吃　眾曝「超市真實現況」

▲全台灣疫情進入三級疫情警戒，不少民眾深怕未來出門更加困難，急著前往賣場搶購民生用品。對此，（示意圖／NOWnews攝影中心）
▲全台灣疫情進入三級疫情警戒，不少民眾深怕未來出門更加困難，急著前往賣場搶購民生用品。對此，（示意圖／NOWnews攝影中心）

編輯中心/綜合報導

2021-05-24 15:00:02｜2021-05-24 15:35:12

近期台灣本土案例激增，因應疫情升溫，全台防疫升為第三級警戒，消息傳出後，就引發民眾恐慌紛紛至賣場、超市等地搶購物資。對此，就有一名網友指出，自己家中只有3個罐頭、2包麵條、5包泡麵當糧食，但近期物資即將見底，讓他著急詢問「超市現在買的到雞鴨魚肉嗎？」問題一出，便引來許多人曝光超市現況。

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原PO於臉書社團《爆怨2公社》上發文，表示自己準備了3個罐頭、2包麵條、5包泡麵撐了一個禮拜，雖然他努力省吃儉用一週，但物資最近即將見底，這就讓他著急發問「超市現在買的到雞鴨魚肉嗎？真的不想在去排隊完進去卻空空如也的狀況」。

▲原PO詢問「超市現在買的到雞鴨魚肉嗎？」（圖／翻攝爆怨2公社臉書）
▲原PO詢問「超市現在買的到雞鴨魚肉嗎？」（圖／翻攝爆怨2公社臉書）
問題一曝光，就引來不少人分享超市、賣場現況，直言「前兩天去家樂福..根本沒人，貨架滿滿」、「全聯貨很充足啊！不然便利商店也有賣」、「剛剛回來。生鮮都超齊全，泡麵、麵條、雞蛋較缺」、「今天去全聯，肉類都滿滿的，不缺唷！」、「其實台灣還沒那麼慘，昨天買了一週的東西，賣場沒什麼人」。

甚至還有人認為原PO太過恐慌，「台灣又沒停工，農業、物流業、必要性商業活動、甚至餐廳都還好好的開著啊，你過於恐慌了」、「你這樣撐到疫情結束，就準備送醫了」、「做好防護，保持社交距離，還是可以去超市，不用撐到快沒食物在去，不要如驚弓之鳥一樣，我們還是要生活」、「明明物資到處都買的到～為什麼要搞得像世界末日一樣」。

也有人提出其他方案，「除非住鄉下，不然外送也有送大賣場的，真的有疑慮大不了回家後商品消毒」、「去一般超市，雜貨店，東西便宜又安全」、「便利商店東西都很多啊，非常時期貴一點點也沒關係吧」、「建議不要去超市和大賣場....直接網購送到家安全又方便」。

事實上，經濟部曾表示經過一整年的準備，國內民生物資很充足。口罩、衛生紙、泡麵等等，產能、庫存都足夠，呼籲民眾防疫優先，應該避免多人群聚；經濟部亦指出，若有購買需求，也請配合賣場同仁的防疫指引，結帳不要靠太近，慢慢買、適量買。（編輯：陳雅雲）

▲國內10天累計本土新冠肺炎確診人數達3952例，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
▲國內10天累計本土新冠肺炎確診人數達3952例，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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指揮中心宣布確診人數「校正回歸」上週各日，你認同「校正回歸」的做法嗎？

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2021-05-24-2021-05-27

疫苗不夠用！政府採購疫苗遭質疑步調太慢，您認為是否應該開放給企業或地方政府自購疫苗？

是，應該開放
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91.18%8.82%
2021-05-24-2021-05-27

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
32.81%67.19%
2021-05-21-2021-05-24
請問您同意指揮中心以「校正回歸」的做法來公布確診個案嗎？

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