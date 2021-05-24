半夜有人敲門！竟是浪貓「求包養」　網笑：被欽點了！

王麗璇小姐日前分享自己收編浪貓「咪咪」的故事，表示兩年前某天深夜突然聽見有人敲門，開門一看竟然是一隻從未見過的虎斑貓，不知如何爬上8樓還敲她家的門，讓牠進屋沒兩天居然開始「睡到翻肚」，網友看了都大笑：「敲門求包養

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▲2年前的某天晚上，王小姐一家人聽到有人敲門，沒想到一開門竟然是一隻虎斑貓！（圖／網友王麗璇授權提供）

× ▲2年前的某天晚上，王小姐一家人聽到有人敲門，沒想到一開門竟然是一隻虎斑貓！（圖／網友王麗璇授權提供）

王小姐表示其實自己很喜歡貓咪，也羨慕有養貓的朋友，但一直遲遲未能養貓。2019年1月27日晚上12點多，突然聽見有人在門口敲門，問了半天都沒人應答，家人開門後發現敲門的竟然是一隻虎斑貓！由於牠戴著項圈，大家猜想牠應該是附近鄰居走失的貓，於是拍照請警衛及里長幫忙詢問後，家人買罐頭將牠帶回社區一樓，心想牠可能吃飽就會回家。沒想到隔一天，虎斑貓竟然「又來敲門」，這次王小姐打開大門，牠不但毫不猶豫地走進屋，甚至沒兩天就睡到翻肚，讓她直呼太不可思議，因為自己住在電梯大廈8樓，而且一層樓有4戶，虎斑貓究竟是怎麼爬上她家「求包養」的？

▲由於牠連續兩天都來敲門，王小姐只好讓牠進屋，沒想到牠沒兩天就翻肚爽睡！當時牠營養不良加上黴菌感染，造成尾巴禿毛，王小姐只好將牠帶去獸醫院治療，得知牠身上沒有晶片。（圖／網友王麗璇授權提供）

× ▲由於牠連續兩天都來敲門，王小姐只好讓牠進屋，沒想到牠沒兩天就翻肚爽睡！當時牠營養不良加上黴菌感染，造成尾巴禿毛，王小姐只好將牠帶去獸醫院治療，得知牠身上沒有晶片。（圖／網友王麗璇授權提供）

由於虎斑貓咪咪出現時尾巴有嚴重掉毛，王小姐將咪咪帶去獸醫院治療順便確認有無晶片，由於咪咪沒有植入晶片，加上警衛與里長都詢問不到任何訊息，只好先通報動保處，12天之後咪咪就正式成為王小姐的家人！咪咪被收編後發揮了宅貓本性，除了吃就是睡，愛在窗邊看小鳥或是躺紙箱，陌生人來躲沙發底下，王小姐太晚睡就會被牠碎念催促進房，還喜歡跟男生一問一答地「對話」，養到現在大約3、4歲，從原本看起來呆萌呆萌的模樣，變成只剩「呆」，讓王小姐笑說：「真的很謝謝咪咪來當我門的家人！」。

▲社區警衛與里長都曾協助幫咪咪找主人，但都沒有結果，王小姐通報動保處12天後，正式收編牠當家人，當時咪咪一臉呆萌模樣很可愛！（圖／網友王麗璇授權提供）

× ▲社區警衛與里長都曾協助幫咪咪找主人，但都沒有結果，王小姐通報動保處12天後，正式收編牠當家人，當時咪咪一臉呆萌模樣很可愛！（圖／網友王麗璇授權提供）

▲一年之後只剩下「呆」……（圖／網友王麗璇授權提供）

× ▲一年之後只剩下「呆」……（圖／網友王麗璇授權提供）

▲咪咪：每天爬8樓本喵的肚子都瘦了，幸好有成功拐到鏟屎官！（圖／網友王麗璇授權提供）

× ▲咪咪：每天爬8樓本喵的肚子都瘦了，幸好有成功拐到鏟屎官！（圖／網友王麗璇授權提供）

王小姐將咪咪的故事分享在貓咪社團後，許多網友都不禁笑說：「牠來要報恩的