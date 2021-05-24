半夜有人敲門！竟是浪貓「求包養」　網笑：被欽點了！

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王小姐表示其實自己很喜歡貓咪，也羨慕有養貓的朋友，但一直遲遲未能養貓。2019年1月27日晚上12點多，突然聽見有人在門口敲門，問了半天都沒人應答，家人開門後發現敲門的竟然是一隻虎斑貓！由於牠戴著項圈，大家猜想牠應該是附近鄰居走失的貓，於是拍照請警衛及里長幫忙詢問後，家人買罐頭將牠帶回社區一樓，心想牠可能吃飽就會回家。沒想到隔一天，虎斑貓竟然「又來敲門」，這次王小姐打開大門，牠不但毫不猶豫地走進屋，甚至沒兩天就睡到翻肚，讓她直呼太不可思議，因為自己住在電梯大廈8樓，而且一層樓有4戶，虎斑貓究竟是怎麼爬上她家「求包養」的？
由於虎斑貓咪咪出現時尾巴有嚴重掉毛，王小姐將咪咪帶去獸醫院治療順便確認有無晶片，由於咪咪沒有植入晶片，加上警衛與里長都詢問不到任何訊息，只好先通報動保處，12天之後咪咪就正式成為王小姐的家人！咪咪被收編後發揮了宅貓本性，除了吃就是睡，愛在窗邊看小鳥或是躺紙箱，陌生人來躲沙發底下，王小姐太晚睡就會被牠碎念催促進房，還喜歡跟男生一問一答地「對話」，養到現在大約3、4歲，從原本看起來呆萌呆萌的模樣，變成只剩「呆」，讓王小姐笑說：「真的很謝謝咪咪來當我門的家人！」。
王小姐將咪咪的故事分享在貓咪社團後，許多網友都不禁笑說：「牠來要報恩的！對，是妳報，不是牠報」、「顏值超高的欸」、「自己的貓奴自己挑～」、「這pose也太撩人了吧」、「肚子肥肥的超可愛」、「狗來福、貓來富啊！」、「找奴才精準定位的能力」、「好厲害，來敲門求包養牠」。（編輯：陳珮瑜）