疫情重創小吃攤！常客力喊「要撐住」 7行字讓老闆秒哭
隨著本土疫情持續延燒，許多地區都開始禁止各個餐飲店開放內用，只能採取外送或外帶的方式進行。近日，就有網友分享，某名常客在消費後，留給他一張字條，沒想到上面竟是加油打氣的話，讓他看了相當感動，貼文一出也引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-05-24 15:34:42
原PO在《爆廢公社》表示，自己是一名小吃攤的老闆，某日有名常客上門消費後，留下一張字條，上面竟寫著「老闆加油，雖然我每次只買一碗丸子湯+肉燥飯，但我也有感覺到疫情之下，你經營的很辛苦，你撐住，疫情過後，我會帶全班來喝丸子湯的，老闆加油」。
短短的7行字，讓老闆看了瞬間落淚，也忍不住說「這是常客在消費時，放在桌上的點單及餐費，看著看著…眼淚就流下來了…這波疫情下，大家都不容易…各位老闆加油，台灣加油…」。
貼文曝光後，網友們也紛紛回應，「字好可愛喔」、「很感人，加油老闆」、「誰家的孩子，懂得感恩，真棒」、「老闆，你是不是偷加了洋蔥？」、「各行各業疫情期間生存都不容易，但留得青山在不怕沒柴燒，老闆加油」、「好貼心的客人，真的會感動到流淚...」、「撐下去老天爺會看見的」、「老闆加油，疫情過後，大家會報復性消費」。（編輯：許智超）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。