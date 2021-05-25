房市／雙和都更潛力地區　這5里出列

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因此，該所配合市府推動「都更三箭」政策，將建物登記資料建築完成日期結合坐落基地，繪製雙和房屋建築年代分布圖，經與行政里別比對後，老屋聚集較多的里前幾名分別是永和國中附近的秀朗里、福林里，中和區公所旁的廟美里及鄰近捷運景安站的復興里，還有積穗國小周邊的文元里，建物型態皆以公寓為主。
信義房屋永和秀朗店店長陳啓彰表示，秀朗里與福林里兩處多為4、50年的舊公寓居多，共通點都是離北市很近，過福和橋、永福橋之後即可到達，因此這也是建商評估改建效益的關鍵因素。
陳啓彰進一步說明，秀朗里已有幾個改建成功的案例，區域內有3棟新大樓，均已站穩6字頭，而福林里則是因近環河東路二段至三段，擁快速道路第一排，較沒有巷道路寬過窄的限制，而河景第一排的優勢，日後若改建成新房子，較好出售，近年來都有建商陸續在與居民談改建。
而中和的3個里，雖也以舊公寓居多，但因產權複雜、整合不易，因此較少有改建成功案例，信義房屋中和景安店店長呂國誠表示，捷運景安站周邊的文元里因近捷運站，改建效益不差，不過因為部分屋主顧及店面效益，改建條件沒有共識，已整合20多年仍未有實際成果。
除了整合困難，信義房屋中和積穗店店長曾駿杰也補充，中和的買方較務實，對於都更的訊息也較少，因此較少有買方會以未來都更效益來買房。