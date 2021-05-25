  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

房市／雙和都更潛力地區　這5里出列

▲雙和地區老公寓多，有5個里被官方列為都更潛力地區。（圖／NOWnews資料照片）
▲雙和地區老公寓多，有5個里被官方列為都更潛力地區。（圖／NOWnews資料照片）

財經中心/綜合報導

2021-05-25 08:00:00

中和地政事務所發布訊息提及雙和地區有都更潛力5各里，分別是永和區秀朗里、福林里，中和區的廟美里、復興里及文元里。

我是廣告 請繼續往下閱讀
中和地政事務所統計雙和地區屋齡逾30年建物約17萬棟為新北市最高，而未來10年更有24萬棟，分析老屋較多的原因是中、永和區與北市僅一水之隔，早期即為中南部民眾北上謀求發展時的聚居地，60年代初期，中正橋拓寬及福和橋興建完成，雙和地區與北市往返交通更便利，建築發展達到高峰，至80年代已興建達17萬棟建物。

因此，該所配合市府推動「都更三箭」政策，將建物登記資料建築完成日期結合坐落基地，繪製雙和房屋建築年代分布圖，經與行政里別比對後，老屋聚集較多的里前幾名分別是永和國中附近的秀朗里、福林里，中和區公所旁的廟美里及鄰近捷運景安站的復興里，還有積穗國小周邊的文元里，建物型態皆以公寓為主。

信義房屋永和秀朗店店長陳啓彰表示，秀朗里與福林里兩處多為4、50年的舊公寓居多，共通點都是離北市很近，過福和橋、永福橋之後即可到達，因此這也是建商評估改建效益的關鍵因素。

陳啓彰進一步說明，秀朗里已有幾個改建成功的案例，區域內有3棟新大樓，均已站穩6字頭，而福林里則是因近環河東路二段至三段，擁快速道路第一排，較沒有巷道路寬過窄的限制，而河景第一排的優勢，日後若改建成新房子，較好出售，近年來都有建商陸續在與居民談改建。

而中和的3個里，雖也以舊公寓居多，但因產權複雜、整合不易，因此較少有改建成功案例，信義房屋中和景安店店長呂國誠表示，捷運景安站周邊的文元里因近捷運站，改建效益不差，不過因為部分屋主顧及店面效益，改建條件沒有共識，已整合20多年仍未有實際成果。

除了整合困難，信義房屋中和積穗店店長曾駿杰也補充，中和的買方較務實，對於都更的訊息也較少，因此較少有買方會以未來都更效益來買房。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

指揮中心宣布確診人數「校正回歸」上週各日，你認同「校正回歸」的做法嗎？

認同
不認同
56.49%43.51%
2021-05-24-2021-05-27

疫苗不夠用！政府採購疫苗遭質疑步調太慢，您認為是否應該開放給企業或地方政府自購疫苗？

是，應該開放
否，由中央統籌比較好
75.36%24.64%
2021-05-24-2021-05-27

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
30.2%69.8%
2021-05-21-2021-05-24
你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

繼續作答
請問您同意指揮中心以「校正回歸」的做法來公布確診個案嗎？

請問您同意指揮中心以「校正回歸」的做法來公布確診個案嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀