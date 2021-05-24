搭火車人變超少！男見「車廂少4節」臉綠　真相誤會大了

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「這種時候還要省電省錢嗎？今天就是車廂變少了，比平常少很多，我在桃園工作，老婆在台北上班，不是我不載她去上班，根本來不及，這樣子把乘客更加集中不是更不好嗎？希望捷運不要跟台鐵一樣這樣子限縮車廂」。
貼文一出，引發網友熱議「但台鐵成本也要考量，防疫期間很多人都是沒收入的，台鐵也是，也可能都虧錢，不可能人不多，卻開放所有車廂ㄧ直虧錢，有多少錢可以這樣燒？」、「搭乘的人變少了為什麼車廂還要這麼多，很正常吧？」、「不如台鐵停駛你說好不好？這樣你變成抱怨政府不給交通工具了，怎樣都有這些民眾的口水」、「其實如果擔心老婆的話....你可以把車給你老婆開....」、「這用想的也知道，越少人搭乘的區間班次，肯定是會減量啊，搭乘人數很少，防疫做好就好，在嘴什麼？」。
而對於網友抱怨車廂減量一事，《NOWnews》親自致電台鐵局新聞組詢問，原來，是因為該名網友24日搭乘的班次剛好有編組故障，因此才拆掉4節車廂，台鐵局對於旅客的不便深感歉意，今天會修復保養完成，明天就恢復原來8節車廂的配置；另外，台鐵也因為疫情關係，載客運量大減七成，因此從5月25日起至6月8日止，再停駛平日各級列車46列次、假日各級列車51列次，列車編組停駛期間，會加強檢修維護、增進安全效能。（編輯：張嘉哲）
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