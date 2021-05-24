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搭火車人變超少！男見「車廂少4節」臉綠　真相誤會大了

▲網友分享自己早上送妻子去搭火車時，卻發現車廂少了好幾節，讓他怒批這樣對防疫完全沒幫助。(示意圖非當事列車/NOWnews資料照)
▲網友分享自己早上送妻子去搭火車時，卻發現車廂少了好幾節，讓他怒批這樣對防疫完全沒幫助。(示意圖非當事列車/NOWnews資料照)

編輯中心/綜合報導

2021-05-24 16:10:01｜2021-05-24 16:10:08

台灣本土疫情升溫，不少人都開始在家辦公，能減少出門就盡量不出門，也因此許多提供通勤的大眾運輸工具乘客量都大幅下降。對此，就有網友分享自己坐台鐵時，卻發現區間車的車廂少了好幾節，讓他感到非常的怪異而且不解，貼文引發熱議。

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原PO在「爆怨2公社」貼文指出「我要抱怨一下台鐵.....原本平日上下班時間區間車至少有5至8節車廂…..疫情爆發後搭車的人變少了，結果今天一早送老婆去車站搭車，看到列車停站的時候只剩下4節車廂，這時候不多掛車廂讓人跟人的距離拉開就算了，看到乘客變少還減少車廂把人集中….台鐵是怎麼回事？」

「這種時候還要省電省錢嗎？今天就是車廂變少了，比平常少很多，我在桃園工作，老婆在台北上班，不是我不載她去上班，根本來不及，這樣子把乘客更加集中不是更不好嗎？希望捷運不要跟台鐵一樣這樣子限縮車廂」。

▲一名女網友發文，表示自己日前搭台鐵時，遇到一位乘客竟然緊貼牆壁，並站在她的「位置內」，而畫面曝光後，網友則紛紛大喊「超尷尬」。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲網友認為台鐵不應該為了怕虧損，而減少列車的車廂，引發討論。（示意圖／NOWnews資料照片）
貼文一出，引發網友熱議「但台鐵成本也要考量，防疫期間很多人都是沒收入的，台鐵也是，也可能都虧錢，不可能人不多，卻開放所有車廂ㄧ直虧錢，有多少錢可以這樣燒？」、「搭乘的人變少了為什麼車廂還要這麼多，很正常吧？」、「不如台鐵停駛你說好不好？這樣你變成抱怨政府不給交通工具了，怎樣都有這些民眾的口水」、「其實如果擔心老婆的話....你可以把車給你老婆開....」、「這用想的也知道，越少人搭乘的區間班次，肯定是會減量啊，搭乘人數很少，防疫做好就好，在嘴什麼？」。

而對於網友抱怨車廂減量一事，《NOWnews》親自致電台鐵局新聞組詢問，原來，是因為該名網友24日搭乘的班次剛好有編組故障，因此才拆掉4節車廂，台鐵局對於旅客的不便深感歉意，今天會修復保養完成，明天就恢復原來8節車廂的配置；另外，台鐵也因為疫情關係，載客運量大減七成，因此從5月25日起至6月8日止，再停駛平日各級列車46列次、假日各級列車51列次，列車編組停駛期間，會加強檢修維護、增進安全效能。（編輯：張嘉哲）

▲台鐵因疫情停駛多班列車。（圖／台鐵局提供）
▲台鐵因疫情停駛多班列車，包括平日各級列車46列次、假日各級列車51列次。（圖／台鐵局提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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指揮中心宣布確診人數「校正回歸」上週各日，你認同「校正回歸」的做法嗎？

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2021-05-24-2021-05-27

疫苗不夠用！政府採購疫苗遭質疑步調太慢，您認為是否應該開放給企業或地方政府自購疫苗？

是，應該開放
否，由中央統籌比較好
87.34%12.66%
2021-05-24-2021-05-27

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
32.9%67.1%
2021-05-21-2021-05-24
請問您同意指揮中心以「校正回歸」的做法來公布確診個案嗎？

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