從來沒有樂觀過！侯友宜：528解封微乎其微

中央流行疫情指揮中心19日宣布，全國升至第三級的警戒至28日，基隆市長林右昌今（24）日建議將全國的三級警戒再延長兩週；行政院長蘇貞昌今日召開疫情會議時，要求疫情指揮中心評估，指揮官陳時中鬆口，「專家建議我們要延長時間，正在研議中」。
記者陳志仁／新北報導
2021-05-24 18:46:16
新北市長侯友宜今日主持防疫會議時表示，疫情並沒有那麼的樂觀，無論是疫情或病情的變化速度太快，面對未來的挑戰一定更艱鉅，不過「雙北一定是同步！」因此5月28日後疫情是否告一段落？他也坦言「我從來沒有樂觀過，所以5月28日解封的機率非常低」，呼籲民眾要做最壞的打算，最充足的準備。
侯友宜認為，疫情還不斷的擴大中，每日的確診個案都200多例，對新北市而言是非常嚴峻的挑戰，新北市完全沒有樂觀的條件，這波疫情讓新北醫療的量能挑戰性高，且確診的數據沒有大幅往下降趨勢；因此28日後要解封的機率，微乎其微，至於要延長多久，則要視確診的個案數量變化隨時檢討與調整。
針對台北市長柯文哲在台北市防疫應變會議上指出，28日左右的確診數字會再出現一波高峰，28日就要解封有困難，停課大概會再延長；侯友宜也回應，雙北兩市的溝通是無礙、暢通，涉及雙北的議題都會特別溝通，上次決定停課是由兩市的副市長協調，重申雙北上班、上課都是一體的，「一定會採取同步」。
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