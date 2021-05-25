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釣蝦場停業！老闆「躺泳圈」渡假　萬人歪樓：是玉琳哥嗎

▲有名釣蝦場老闆因疫情心酸停業，於是他突發奇想，拿泳圈到蝦池內渡假。（圖／翻攝自《爆廢公社公開版》 ）
▲有名釣蝦場老闆因疫情心酸停業，於是他突發奇想，拿泳圈到蝦池內渡假。（圖／翻攝自《爆廢公社公開版》 ）

編輯中心/綜合報導

2021-05-25 11:40:19｜2021-05-25 11:54:26

國內本土疫情嚴峻，民眾都選擇待在家防疫，因此許多店家也乾脆「自主停業」。對此，就有位釣蝦場老闆分享，因為疫情暫停營業，但每天看著空蕩蕩的釣蝦場，感到十分心酸，於是乾脆拿游泳圈在蝦池裡「渡假」，照片曝光後，網友卻紛紛歪樓「太像玉琳哥了！」

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原PO在《爆廢公社公開版》表示，自己是釣蝦場的，但因為考量到疫情險峻，只能暫時停止營業，但看著空蕩蕩的釣蝦場，又感到十分心酸，因此他決定苦中作樂，便拿出獨角獸造型游泳圈，到蝦池內「渡假」，「只能自得其樂，在自己蝦場渡假中」。

從原PO貼出的照片可以看到，他直接把釣蝦場變成私人泳池，不但悠哉地躺在泳圈上，手裡還拿著釣竿釣自家的蝦，有時閉上眼享受，有時戴著戴墨鏡耍帥，整個人看起來非常愜意。不過，這段期間釣蝦場都沒收入，也讓他忍不住說「不要炮我，笑笑也是過一天」。

▲許多網友認為，原PO戴墨鏡的樣子，就像是「荒謬大師」沈玉琳。（圖／翻攝自《爆廢公社公開版》、《沈玉琳的御琳軍》臉書
▲許多網友認為，原PO戴墨鏡的樣子，就像是「荒謬大師」沈玉琳。（圖／翻攝自《爆廢公社公開版》、《沈玉琳的御琳軍》臉書 ）
貼文一出，也吸引2.2萬人按讚，網友們紛紛回應，「忽然覺得家裏有個池子蠻不錯的」、「放滿蝦子然後自己一直狂釣！想起來就興奮」、「自己的蝦子自己釣」、「一樣的錢為什麼你的比較好玩」、「老闆，重新開業的時候，我能要求同樣飄著釣嗎」、「這才叫夢幻釣蝦吧」、「蝦子可能會把泳圈刺破吧」。

另外，也有不少人歪樓說，原PO戴墨鏡的樣子就像「荒謬大師」沈玉琳，「欸不是，玉琳哥是你嗎」、「好像沈玉琳.....」、「戴墨鏡那張我以為是沈玉琳」、「我以為是玉琳哥」、「玉琳哥你幹嘛啦！」、「大哥我以為你是沈玉琳」、「遠看以為鼠薯，近看以為玉琳哥」、「還想說沈玉琳怎麼滿身刺青」。（編輯：許智超）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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