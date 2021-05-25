林右昌說明防疫旅館補助申請程序　籲市民避免不必要移動

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林右昌也呼籲市民，要升高個人的防疫管制作為，包括雙北甚至彰化、桃園疫情都很嚴峻，大家要注意跨區移動風險；北北基桃是共同生活圈，也有移動擴散的風險，希望市民朋友避免不必要的移動跟群聚。
至於案4809至4811共4例確診者在的公共場所活動史，包括孝四路小姑娘小吃店、復旦路歹喝飲料店、麥金路高北菁仔行、復旦路廣東汕頭牛肉店、安樂市場、全聯福利中心（復興店）、仁一路何嘉仁書局、廟口夜市、仁三路自由重量健身房、中山四路姚家清魚湯、文化路祥師甕雞庄等。
林右昌說明，案4808是之前公布小吃店確診者案3835的男性友人，至於案4811則是他的兒子，據了解案3835是在5月初在小姑娘小吃店上班，後來被挖角到另一家小吃店，目前相關疫調工作還在持續進行當中。
林右昌也建議中央防疫指揮中心，應該將全國三級警戒再延長兩週，連同學校的停課日期也一併延長兩週，教育部在今日下午將會邀集各縣市會商，市府也會在會中提出意見及建議；北北基桃是一個首都生活圈，希望能夠採取一致性的動作，也有利於家長及早規劃跟安排。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。