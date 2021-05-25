自豪疫情下選對職業！他再嗆「好好思考這4點」引眾怒

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也因此原PO呼籲「大家在選工作的時候一定要睜大雙眼，不要去那種隨便找其他人就可以取代的工作，公司縮編很容易就影響到，還有一定要去大公司，大公司遇到疫情影響，至少還有金援可以撐，小公司週轉不靈，馬上倒閉。所以考公務員或者找那種有專業性的工作，無可取代才有保障」，原PO同時更列出四點「危機就是轉機，如果你因疫情影響下沒工作，不如好好趁這機會思考一下『自己的公司是否上市上櫃』、『是否有專業性、不容易被取代』、『公司營運多元性』和『公務員』，我相信就算疫情平息後，誰知道未來還會不會有類似的再來一次」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們卻紛紛逆風表示「我覺得就是有這種想法才會導致一些產業不受重視，我們並不是生在工業發展的時代，文化資產才是現在最需重視扶植的，國外一個跟台北市一樣大的地方，展演空間的密度是我們的好幾倍，不需要多厲害，越多小型的展演場所，代表有越多的初階創作者可以被看見」、「但有些工作，總得有人要做啊，如果沒有人要做這些工作，那這些工作誰來做？每個人想法不一樣，也未必每個人都想做這樣的工作，他是一個過程」、「你說的沒錯，但台灣還是要多元發展的啦，藝術那些東西還是必須留著」、「觀光餐飲業平常賺的錢也很多啊 照你的說法，大家都當醫生就好，不就永遠不會失業？問題就是每個人能力不一樣，各行各業都有存在的價值」、「說實話沒有一個工作是不能被取代的阿，拉一踩一真的沒有比較高尚，做好自己的工作就好」。（編輯：王柏文）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。