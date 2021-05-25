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自豪疫情下選對職業！他再嗆「好好思考這4點」引眾怒

▲男嗨「疫情下選對職業」！再嗆「4點」引眾怒。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
▲男嗨「疫情下選對職業」！再嗆「4點」引眾怒。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-05-25 15:20:45｜2021-05-25 17:18:57

中央流行疫情指揮中心今（25）宣布，全國三級警戒延至6月14日，同時全國各級學校也延長停課至6月14日。也因此近日就有網友在網路上發長文慶幸自己「疫情下選對職業」，更列出四點呼籲大家謹慎選擇工作，沒想到卻引起大量網友的怒火，直言「根本就是一廂情願」，引發討論。

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這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「好險選對職業，不擔心自己會失業」的文章表示，「這次疫情很嚴重，現在三級就有很多公司倒閉了，升到四級我看很多人不是被病毒毒死，而是先被債壓死了，看到很多餐飲服務業、旅遊業、觀光業、健身業、藝術業，基本都快倒閉，很多人被資遣、無薪假」，這也讓原PO感嘆「我不禁慶幸自己選對職業，不曾擔心自己會失業，台灣四面環海，很多物資都要靠物流，空運及海運，全世界基本上90%貿易是靠海運的，而我就是投入海運業」，原PO更值言「這項工作有專業性，到國外也能找到類似工作，完全不用怕失業，就算疫情無法到公司上班，也能在家用筆電上班」。

▲原PO同時更列出四點「危機就是轉機，如果你因疫情影響下沒工作，不如好好趁這機會思考一下『自己的公司是否上市上櫃』、『是否有專業性、不容易被取代』、『公司營運多元性』和『公務員』」。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
▲原PO同時更列出四點「危機就是轉機，如果你因疫情影響下沒工作，不如好好趁這機會思考一下『自己的公司是否上市上櫃』、『是否有專業性、不容易被取代』、『公司營運多元性』和『公務員』」。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
也因此原PO呼籲「大家在選工作的時候一定要睜大雙眼，不要去那種隨便找其他人就可以取代的工作，公司縮編很容易就影響到，還有一定要去大公司，大公司遇到疫情影響，至少還有金援可以撐，小公司週轉不靈，馬上倒閉。所以考公務員或者找那種有專業性的工作，無可取代才有保障」，原PO同時更列出四點「危機就是轉機，如果你因疫情影響下沒工作，不如好好趁這機會思考一下『自己的公司是否上市上櫃』、『是否有專業性、不容易被取代』、『公司營運多元性』和『公務員』，我相信就算疫情平息後，誰知道未來還會不會有類似的再來一次」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

▲全台本土疫情爆發，指揮中心今（25）日公布又有281例本土確診，加上校正回歸個案後，目前台灣本島包含台東縣都淪陷。（圖／NOWnews製作）
▲全台本土疫情爆發，指揮中心今（25）日公布又有281例本土確診，加上校正回歸個案後，目前台灣本島包含台東縣都淪陷。（圖／NOWnews製作）
網友們卻紛紛逆風表示「我覺得就是有這種想法才會導致一些產業不受重視，我們並不是生在工業發展的時代，文化資產才是現在最需重視扶植的，國外一個跟台北市一樣大的地方，展演空間的密度是我們的好幾倍，不需要多厲害，越多小型的展演場所，代表有越多的初階創作者可以被看見」、「但有些工作，總得有人要做啊，如果沒有人要做這些工作，那這些工作誰來做？每個人想法不一樣，也未必每個人都想做這樣的工作，他是一個過程」、「你說的沒錯，但台灣還是要多元發展的啦，藝術那些東西還是必須留著」、「觀光餐飲業平常賺的錢也很多啊 照你的說法，大家都當醫生就好，不就永遠不會失業？問題就是每個人能力不一樣，各行各業都有存在的價值」、「說實話沒有一個工作是不能被取代的阿，拉一踩一真的沒有比較高尚，做好自己的工作就好」。（編輯：王柏文）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

指揮中心宣布確診人數「校正回歸」上週各日，你認同「校正回歸」的做法嗎？

認同
不認同
55.65%44.35%
2021-05-24-2021-05-27

疫苗不夠用！政府採購疫苗遭質疑步調太慢，您認為是否應該開放給企業或地方政府自購疫苗？

是，應該開放
否，由中央統籌比較好
72.79%27.21%
2021-05-24-2021-05-27
請問您同意指揮中心以「校正回歸」的做法來公布確診個案嗎？

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