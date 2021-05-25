路上遇防疫機車格！「VIP照」曝光 眾笑：比梅花座還強
台灣的停車位不論機車、汽車皆可說是一位難求，尤其是在市區，停車簡直有如戰場一般。近日，就有網友在路旁看到，一台機車停在只有畫一格的停車格上，讓他忍不住笑說「這是VIP專屬車位」，貼文一出，也引起網友熱烈討論。
編輯中心/綜合報導
2021-05-25 17:05:19
原PO在《路上觀察學院》貼出一張照片，只見一台熊貓外送的機車停在機車格內，但放眼望去，左右兩邊都沒有任何的機車格，該台機車就是獨自停在馬路旁，顯得格外孤單，這也讓他忍不住笑虧「VIP專屬車位…」。
貼文曝光後，網友們也紛紛回應，「笑死，是不是自己畫的」、「這很台灣道路規劃」、「防疫觀念有到位」、「獨立車位，尊貴不凡」、「保持社交距離」、「防疫期間，最想停的車位」、「停車格也有社交距離」、「這格防疫做的最完善」、「比梅花座更厲害了」。
不過，也有不少人認為，這樣的設計不太安全，「感覺有點危險」、「根本是待撞區」、「紅線這麼長唯獨這50公分不用紅線？」、「很容易被撞吧」、「好孤單，停得很沒安全感，感覺很容易被撞」、「隨時會被撞飛的感覺，想換新車的可以停這」、「這甚麼設計，感覺好危險」。（編輯：許智超）