疫情衝擊收入！她「想賣房子」卻遭阻 全場秒懂：我也是
國內COVID-19本土疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心今（25）日宣布，全國三級警戒延長到6／14，此外全國停課政策也同步延長。兩個禮拜解除三級警報確定不可能，且隨著防疫措施持續緊縮，路上人潮銳減，許多開店做生意的都受到影響，更有不少公司傳出裁員、資遣，衝擊受薪族的生計。就有位女網友喊出「想把房子賣掉」但卻遭到阻攔，理由曝光讓網友直呼「我也是！」
編輯中心/綜合報導
2021-05-25 17:02:52
有位女網友在臉書《爆廢公社》發文，直呼最近疫情太嚴重都沒收入，「想把房子賣掉回老家」。然而下一句卻神轉折，「但房東不肯」，原來原PO根本只是租屋族，讓大家笑翻。 貼文曝光掀起討論，網友紛紛留言回覆說「我也是，本來想把公司賣掉，結果差點被老闆fire掉」、「很多人都這樣想」、「嗚嗚，我也想賣，房東也不肯」、「我也是，原本想賣了房子回老家躲躲，差點被房東趕出去」。
網友雖然是玩笑話，但背後反映出的困境卻是真實的。全國三級警戒延長，各行各業都受影響。對此，行政院發言人羅秉成表示，「各部會研議的紓困方案正在彙整中」。若有結果就會對外界公佈，目前特別預算還有388億元未動支，可以當作救急的銀彈。（編輯：倪浩軒）
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