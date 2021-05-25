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影／新北公布確診個案足跡熱區　市場、公園及賣場都上榜

▲侯友宜也公布確診個案的公共場所足跡，涵蓋民眾常去的傳統市場、公園及大賣場。（圖／新北市政府提供）
▲侯友宜也公布確診個案的公共場所足跡，涵蓋民眾常去的傳統市場、公園及大賣場。（圖／新北市政府提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-05-25 17:49:30｜2021-05-25 18:02:55

本土疫情持續延燒！中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（25）日宣布，國內新增283例的確診個案，分別為281例本土個案及2例境外移入個案，以新北市154例最多；另有校正回歸本土個案有261例，以台北市155例最多，其次為新北市89例。

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▲依據新北市政府衛生局提供的數據，今日公布的確診個案，以板橋的59例最高，其次為中和34例、新莊32例。（圖／新北市政府提供）
▲依據新北市政府衛生局提供的數據，今日公布的確診個案，以板橋的59例最高，其次為中和34例、新莊32例。（圖／新北市政府提供）
 

新北市長侯友宜主持防疫會議時表示，新北市目前有3895人居家隔離，確診人數為2014例，其中前三多的區域為板橋464例、中和292例、三重211例，今日公布的確診個案以板橋的59例最高，其次為中和34例、新莊32例；此外，新北市528位住院的確診者中，有77位重者症、約佔15%，另757位住集中檢疫所的民眾，將啟動「一人一社工」的關懷，解除隔離後，專車送回新北。

侯友宜也公布確診個案的公共場所足跡，包括土城區土城運動公園、海山捷運公園、三重區大都會公園，板橋區八德市場、湳興市場、中和區民德公園旁市場，家樂福中和店、重新店、淡新店及大潤發土城店，涵蓋民眾常去的傳統市場、公園及大賣場；副市長劉和然補充，新北市106位確診的失聯者，目前警方已全數尋獲。

侯友宜宣布再增設2處的熱區防疫中心，分別為設置在得和活動中心的永和熱區防疫中心，及吉祥市民活動中心的新店熱區防疫中心；民政局補充，永和熱區防疫中心受關懷及規範的里別、市民數，分別為秀林、福和、民族、民治、永元等5里、共22201位的市民，新店熱區防疫中心則關懷德安、吉祥、玫瑰、雙城、日興等5里、共29115位的市民。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

指揮中心宣布確診人數「校正回歸」上週各日，你認同「校正回歸」的做法嗎？

認同
不認同
55.65%44.35%
2021-05-24-2021-05-27

疫苗不夠用！政府採購疫苗遭質疑步調太慢，您認為是否應該開放給企業或地方政府自購疫苗？

是，應該開放
否，由中央統籌比較好
71.52%28.48%
2021-05-24-2021-05-27
你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

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請問您同意指揮中心以「校正回歸」的做法來公布確診個案嗎？

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