影／新北公布確診個案足跡熱區　市場、公園及賣場都上榜

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新北市長侯友宜主持防疫會議時表示，新北市目前有3895人居家隔離，確診人數為2014例，其中前三多的區域為板橋464例、中和292例、三重211例，今日公布的確診個案以板橋的59例最高，其次為中和34例、新莊32例；此外，新北市528位住院的確診者中，有77位重者症、約佔15%，另757位住集中檢疫所的民眾，將啟動「一人一社工」的關懷，解除隔離後，專車送回新北。
侯友宜也公布確診個案的公共場所足跡，包括土城區土城運動公園、海山捷運公園、三重區大都會公園，板橋區八德市場、湳興市場、中和區民德公園旁市場，家樂福中和店、重新店、淡新店及大潤發土城店，涵蓋民眾常去的傳統市場、公園及大賣場；副市長劉和然補充，新北市106位確診的失聯者，目前警方已全數尋獲。
侯友宜宣布再增設2處的熱區防疫中心，分別為設置在得和活動中心的永和熱區防疫中心，及吉祥市民活動中心的新店熱區防疫中心；民政局補充，永和熱區防疫中心受關懷及規範的里別、市民數，分別為秀林、福和、民族、民治、永元等5里、共22201位的市民，新店熱區防疫中心則關懷德安、吉祥、玫瑰、雙城、日興等5里、共29115位的市民。
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