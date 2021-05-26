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房市／北市半小時軌道通勤　一千萬可挑這

▲捷運丹鳳站周邊通勤至北市只要半小時內，一千萬內預算可買中古二、三房。（圖／NOWnews資料照片）
▲捷運丹鳳站周邊通勤至北市只要半小時內，一千萬內預算可買中古二、三房。（圖／NOWnews資料照片）

財經中心/綜合報導

2021-05-26 08:30:00

在北市上班的小資族購屋預算有限，若是總價1千萬以內的預算，半小時的軌道通勤時間內、在新北市可以挑哪裡購屋？業者指出，樹林、汐止火車站周邊，捷運丹鳳站、頂埔站周邊，小資族較有機會找到符合千萬內預算。

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假設若要購買20-30坪左右的2、3房，30初頭單價才有機會符合1千萬以內的預算，若以捷運台北車站為中心點，根據信義房屋統計捷運或火車周邊站點實價資料，周邊站點符合預算與半小時通勤時間的主要交易熱點，火車站有2站、捷運站有2站。

統計資料顯示，汐止火車站站去年均價30.18萬，樹林站28.65萬，鶯歌站19.98萬，搭乘火車車程為16-27分之間，而捷運丹鳳站去年均價29.89萬、捷運頂埔站29.88萬，搭乘捷運車程皆為27分。

汐止因為受南港帶動，加上交通、生活機能都便捷，信義房屋汐止站前店專員邱奕仁表示，汐止火車站近期有幾個新成屋創高價已來到5字頭，這也讓中古大樓、公寓的行情都往上，每坪單價36-40萬，可以挑到2房物件，符合千萬內預算。

信義房屋樹林站前店店長陳韋廷表示，1千萬以內在樹林火車站前，20年的公寓與電梯華廈比較好挑，老公寓單價28萬左右，總價7、800萬，而華廈則是單價30萬左右，總價900萬，可以買到3房物件，若是屋齡相對新10多年電梯大樓，今年受房市大環境持續熱絡，房價已來到每坪單價33-38萬，只能選擇2房物件。

而捷運丹鳳站屬於捷運新莊線的末端第2站，因此向來有許多首購族沿著捷運沿線找房，信義房屋新莊丹鳳店店長黃健智表示，捷運站周邊的20-25年電梯大樓單價約30-34萬，2、3房都有機會以1千萬內的預算購入。

因為頂埔捷運站旁有科技園區、工業區產業加持，再加上三鶯線興健中，信義房屋頂埔捷運店店長吳宗樺表示，中古大樓每坪單價35-37萬，因此若是選擇27坪的小3房，剛好符合千萬內預算。

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