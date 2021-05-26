房市／北市半小時軌道通勤　一千萬可挑這

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統計資料顯示，汐止火車站站去年均價30.18萬，樹林站28.65萬，鶯歌站19.98萬，搭乘火車車程為16-27分之間，而捷運丹鳳站去年均價29.89萬、捷運頂埔站29.88萬，搭乘捷運車程皆為27分。
汐止因為受南港帶動，加上交通、生活機能都便捷，信義房屋汐止站前店專員邱奕仁表示，汐止火車站近期有幾個新成屋創高價已來到5字頭，這也讓中古大樓、公寓的行情都往上，每坪單價36-40萬，可以挑到2房物件，符合千萬內預算。
信義房屋樹林站前店店長陳韋廷表示，1千萬以內在樹林火車站前，20年的公寓與電梯華廈比較好挑，老公寓單價28萬左右，總價7、800萬，而華廈則是單價30萬左右，總價900萬，可以買到3房物件，若是屋齡相對新10多年電梯大樓，今年受房市大環境持續熱絡，房價已來到每坪單價33-38萬，只能選擇2房物件。
而捷運丹鳳站屬於捷運新莊線的末端第2站，因此向來有許多首購族沿著捷運沿線找房，信義房屋新莊丹鳳店店長黃健智表示，捷運站周邊的20-25年電梯大樓單價約30-34萬，2、3房都有機會以1千萬內的預算購入。
因為頂埔捷運站旁有科技園區、工業區產業加持，再加上三鶯線興健中，信義房屋頂埔捷運店店長吳宗樺表示，中古大樓每坪單價35-37萬，因此若是選擇27坪的小3房，剛好符合千萬內預算。