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NOW早報／冷氣怎麼吹最省電？全場推薦1模式：睡覺吹整晚

▲夏天天氣非常炎熱，不少人都會開冷氣來吹，但難免都會遇到電費暴漲的尷尬問題。(示意圖／NOWnews資料照)
▲夏天天氣非常炎熱，不少人都會開冷氣來吹，但難免都會遇到電費暴漲的尷尬問題。(示意圖／NOWnews資料照)

編輯中心/綜合報導

2021-05-26 05:45:39

冷氣怎開最省電？全場「一面倒」推薦1模式：睡覺這樣開

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台灣夏天天氣炎熱，一般民眾家中都會安裝冷氣來消暑。而近年極端氣候的型態益發明顯，熱的時候更熱，同時冷氣開得越涼，電費也會直線上升。對此，就有網友詢問大家，「夏日冷氣要怎麼開最省電？」沒想到卻有大量過來人點出了1個搭配模式，直言「睡覺的時候都這樣開」，引起熱議。

這位網友在網路論壇PTT WomenTalk上PO出一篇「開冷氣的頻率」的文章表示，「最近長期在家，開太久怕電費太貴，但不開又太熱，所以就時常開開關關，但聽說這樣會更耗電，想問問大家在家開冷氣的頻率，還是什麼方法相對會比較省？」此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

網友們紛紛留言表示，除了安裝變頻冷氣之外，「電扇＋冷氣28度，2至3小時」是最剛好的，「是日系變頻的就一直開著別關了」、「定溫28度，搭配電風扇會比較省電」、「洗完澡才開，大概設定27、28度，2~3小時」、「28+風扇，一次兩小時」、「28度+風扇，+1」、「固定26+電扇，睡覺時開2小時定時關」、「我都開28度」。

▲原PO苦笑表示，因為工作時數常加上單身，回家也只用電風扇與充電器，才會只用極少的電量。（示意圖／讀者提供）
▲網友大推電風扇搭配冷氣28度的模式，相當舒適。（示意圖／讀者提供）
今日天氣／西南氣流增強影響！全台天氣高溫飆破38度

中央氣象局預估，隨著今（26）日鋒面遠離，西南風逐漸增強，這兩天天氣偏乾、穩定，各地多雲到晴。受西南風影響，今天清晨上午中南部沿海會有零星陣雨發生，但雨量不會大多，午後各地山區、東北部地區會有局部雷陣雨，但降雨範圍及量值更少；各地感受也明顯較熱，高溫普遍都有32到35度，跟昨天比起來，北台灣高溫更上升3度，南部地區仍熱，還是有38度以上極端高溫出現。

▲今天全台天氣恢復多雲到晴。（圖/NOWnews資料照）
▲今天全台天氣高溫，多雲到晴。（圖/NOWnews資料照）
影／鋼鐵陳時中哽咽　轟民眾防疫沒做好、替染疫警察抱屈

中央流行疫情指揮中心，每日召開臨時記者會說明疫情，指揮官陳時中，昨（25）天下午又再度捎來壞消息，宣布國內新增281例本土確診個案，以及校正回歸261例個案。針對文山分局傳出有警員染疫，對此指揮官陳時中也在記者會結束前，數度哽咽，陳時中提到，剛剛記者一直在問，警察同仁相關的確診，讓他很有感覺。

陳時中提到，過去有問題就請警政協助，失聯也是警政，八大行業也是警政，最近這些不戴口罩的民眾也是警察在抓，警察因此風險非常高，陳強調：「連口罩都要警察抓，應該自己要做好，八大還要開、偷偷地開，這都是加重整個社會的一個負擔，警察同仁又染疫（哽咽），那些沒有做好事情的人應該要檢討」。這也是指揮官陳時中，時隔一年多，自從去年2月4號武漢包機返台後，再度在記者會上激動哽咽。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨日在記者會上數度哽咽。（圖／指揮中心提供）

再添6死！陳時中：全國三級警戒延長到6／14

中央流行疫情指揮中心，每日召開臨時記者會說明疫情，指揮官陳時中，昨（25）天下午又再度捎來壞消息，宣布國內新增281例本土確診個案，以及校正回歸261例個案。另外，陳時中宣布全國三級警戒政策，將延長到6月14日。

▲全國三級警戒延至6月14日。（圖／指揮中心提供）
▲全國三級警戒延至6月14日。（圖／指揮中心提供）
《火神》劉冠廷、林柏宏陷火場　網猜「他」領便當

消防職人劇《火神的眼淚》收視創下2.22新高峰，蟬聯周六戲劇冠軍寶座，劇中消防安檢遲遲未過的娛樂城，終於嘗到惡果，燒起大員市最猛烈的一場惡火，網友也不斷猜測到底是誰會「領便當」？熱門人選包含林柏宏、劉冠廷、鄭志偉的角色，甚至有人猜全員殉職，也有不少網友哭求導演蔡銀娟，不要讓同安分隊任何一個人出事。

第8集中陷入危機的其中一位則是張志遠（林柏宏 飾），他因PTSD看到幻覺，跌落貨梯井昏迷不醒。林柏宏透露有收到演員朋友問：「天啊，你自己摔的嗎？」讓林柏宏笑說：「聽到這句話意外的還有成就感，應該是看起來真的摔很慘的意思。」他更分享：「事前有為這場戲進行動作訓練，背著超過20公斤重的裝備吊鋼絲我也是第一次嘗試，摔落後還有水位、氣瓶、面罩角度等等的問題需要克服，還記得拍攝當時是冬天，我在水中就這樣泡了好幾個小時，幸好現場備有暖爐，很謝謝整個團隊的用心，讓我非常安心的完成那場戲。」

除了林柏宏、劉冠廷的角色便當味濃厚，國勝學長（鄭志偉 飾）在這集被分隊長（馬力歐 飾）揭開不為人知的過去，原來國勝學長年輕時做事衝第一，就像是老版「林義陽」，只是經歷戰友癱瘓、捉蛇截指，才漸漸失去打火熱情，只想安穩退休，也有網友猜測大結局讓國勝學長重拾職人魂，上演「老羚羊」救「小羚羊」的戲碼，本周《火神的眼淚》最終回將於29日在公視播出。

▲《火神的眼淚》結局便當味濃厚，林柏宏（左起）、劉冠廷、鄭志偉被猜角色可能殉職。（圖／公共電視、myVideo提供）
▲《火神的眼淚》結局便當味濃厚，林柏宏（左起）、劉冠廷、鄭志偉被猜角色可能殉職。（圖／公共電視、myVideo提供）
本島最後淨土失守！台東人吐「破蛋心聲」：別亂跑很難嗎

國內新冠疫情持續升溫，昨（25）日指揮中心也宣布再增281例本土個案、校正回歸261例，全國第三級疫情警戒也必須延長至6月14日。而在今日新增的個案中，台東也出現2名確診案例，先前0確診號稱「本島最後淨土」也失守，只剩外島澎湖縣、金門縣和連江縣尚未出現確診案例，而許多台東人對此也感嘆「台東破蛋心情覺很低落」、「越來越嚴重了」。

而至24日為止，台東縣一直屬於本島淨土，先前更有逗趣的部落「防疫標語」曝光，令人莞爾同時也佩服台東人防疫的成功，不過今日染疫消息曝光後，許多當地網友也在臉書社團《台東大小事》無奈表示「最近我們東部很多北漂工作因為疫情沒工作回鄉的」、「身為台東人，真的希望不要有任何一個人染疫，加油」、「別亂跑很難嗎？這下好了，害台東淪陷了」、「真的很擔心之後會不會越來越多確診案例，畢竟這個染疫症狀都是一個禮拜後出現，台東加油，我們沒辦法控制別人，只能自我保護」。（編輯：張嘉哲）

▲全台本土疫情爆發，指揮中心今（25）日公布又有281例本土確診，加上校正回歸個案後，目前台灣本島包含台東縣都淪陷。（圖／NOWnews製作）
▲全台本土疫情爆發，指揮中心昨（25）日公布又有281例本土確診，加上校正回歸個案後，目前台灣本島包含台東縣都淪陷。（圖／NOWnews製作）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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指揮中心宣布確診人數「校正回歸」上週各日，你認同「校正回歸」的做法嗎？

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2021-05-24-2021-05-27

疫苗不夠用！政府採購疫苗遭質疑步調太慢，您認為是否應該開放給企業或地方政府自購疫苗？

是，應該開放
否，由中央統籌比較好
72.27%27.73%
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