NOW早報／冷氣怎麼吹最省電？全場推薦1模式：睡覺吹整晚

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這位網友在網路論壇PTT WomenTalk上PO出一篇「開冷氣的頻率」的文章表示，「最近長期在家，開太久怕電費太貴，但不開又太熱，所以就時常開開關關，但聽說這樣會更耗電，想問問大家在家開冷氣的頻率，還是什麼方法相對會比較省？」此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示，除了安裝變頻冷氣之外，「電扇＋冷氣28度，2至3小時」是最剛好的，「是日系變頻的就一直開著別關了」、「定溫28度，搭配電風扇會比較省電」、「洗完澡才開，大概設定27、28度，2~3小時」、「28+風扇，一次兩小時」、「28度+風扇，+1」、「固定26+電扇，睡覺時開2小時定時關」、「我都開28度」。
今日天氣／西南氣流增強影響！全台天氣高溫飆破38度
中央氣象局預估，隨著今（26）日鋒面遠離，西南風逐漸增強，這兩天天氣偏乾、穩定，各地多雲到晴。受西南風影響，今天清晨上午中南部沿海會有零星陣雨發生，但雨量不會大多，午後各地山區、東北部地區會有局部雷陣雨，但降雨範圍及量值更少；各地感受也明顯較熱，高溫普遍都有32到35度，跟昨天比起來，北台灣高溫更上升3度，南部地區仍熱，還是有38度以上極端高溫出現。
影／鋼鐵陳時中哽咽 轟民眾防疫沒做好、替染疫警察抱屈
中央流行疫情指揮中心，每日召開臨時記者會說明疫情，指揮官陳時中，昨（25）天下午又再度捎來壞消息，宣布國內新增281例本土確診個案，以及校正回歸261例個案。針對文山分局傳出有警員染疫，對此指揮官陳時中也在記者會結束前，數度哽咽，陳時中提到，剛剛記者一直在問，警察同仁相關的確診，讓他很有感覺。
陳時中提到，過去有問題就請警政協助，失聯也是警政，八大行業也是警政，最近這些不戴口罩的民眾也是警察在抓，警察因此風險非常高，陳強調：「連口罩都要警察抓，應該自己要做好，八大還要開、偷偷地開，這都是加重整個社會的一個負擔，警察同仁又染疫（哽咽），那些沒有做好事情的人應該要檢討」。這也是指揮官陳時中，時隔一年多，自從去年2月4號武漢包機返台後，再度在記者會上激動哽咽。
再添6死！陳時中：全國三級警戒延長到6／14
中央流行疫情指揮中心，每日召開臨時記者會說明疫情，指揮官陳時中，昨（25）天下午又再度捎來壞消息，宣布國內新增281例本土確診個案，以及校正回歸261例個案。另外，陳時中宣布全國三級警戒政策，將延長到6月14日。
《火神》劉冠廷、林柏宏陷火場 網猜「他」領便當
消防職人劇《火神的眼淚》收視創下2.22新高峰，蟬聯周六戲劇冠軍寶座，劇中消防安檢遲遲未過的娛樂城，終於嘗到惡果，燒起大員市最猛烈的一場惡火，網友也不斷猜測到底是誰會「領便當」？熱門人選包含林柏宏、劉冠廷、鄭志偉的角色，甚至有人猜全員殉職，也有不少網友哭求導演蔡銀娟，不要讓同安分隊任何一個人出事。
第8集中陷入危機的其中一位則是張志遠（林柏宏 飾），他因PTSD看到幻覺，跌落貨梯井昏迷不醒。林柏宏透露有收到演員朋友問：「天啊，你自己摔的嗎？」讓林柏宏笑說：「聽到這句話意外的還有成就感，應該是看起來真的摔很慘的意思。」他更分享：「事前有為這場戲進行動作訓練，背著超過20公斤重的裝備吊鋼絲我也是第一次嘗試，摔落後還有水位、氣瓶、面罩角度等等的問題需要克服，還記得拍攝當時是冬天，我在水中就這樣泡了好幾個小時，幸好現場備有暖爐，很謝謝整個團隊的用心，讓我非常安心的完成那場戲。」
除了林柏宏、劉冠廷的角色便當味濃厚，國勝學長（鄭志偉 飾）在這集被分隊長（馬力歐 飾）揭開不為人知的過去，原來國勝學長年輕時做事衝第一，就像是老版「林義陽」，只是經歷戰友癱瘓、捉蛇截指，才漸漸失去打火熱情，只想安穩退休，也有網友猜測大結局讓國勝學長重拾職人魂，上演「老羚羊」救「小羚羊」的戲碼，本周《火神的眼淚》最終回將於29日在公視播出。
本島最後淨土失守！台東人吐「破蛋心聲」：別亂跑很難嗎
國內新冠疫情持續升溫，昨（25）日指揮中心也宣布再增281例本土個案、校正回歸261例，全國第三級疫情警戒也必須延長至6月14日。而在今日新增的個案中，台東也出現2名確診案例，先前0確診號稱「本島最後淨土」也失守，只剩外島澎湖縣、金門縣和連江縣尚未出現確診案例，而許多台東人對此也感嘆「台東破蛋心情覺很低落」、「越來越嚴重了」。
而至24日為止，台東縣一直屬於本島淨土，先前更有逗趣的部落「防疫標語」曝光，令人莞爾同時也佩服台東人防疫的成功，不過今日染疫消息曝光後，許多當地網友也在臉書社團《台東大小事》無奈表示「最近我們東部很多北漂工作因為疫情沒工作回鄉的」、「身為台東人，真的希望不要有任何一個人染疫，加油」、「別亂跑很難嗎？這下好了，害台東淪陷了」、「真的很擔心之後會不會越來越多確診案例，畢竟這個染疫症狀都是一個禮拜後出現，台東加油，我們沒辦法控制別人，只能自我保護」。（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。