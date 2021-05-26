「提款機按鈕」是防疫破口？留言區刷一排吐3法：很難嗎
台灣新冠肺炎疫情升溫，中央流行疫情指揮中心宣布全台進入三級防疫警戒，許多民眾在日常生活都變得更小心謹慎，甚至進出各種公共場所都會用酒精進行消毒，而近日就有網友在網路上表示疑惑「『提款機按鈕』將會是防疫破口嗎？」沒想到留言區的網友紛紛刷了一排的留言，揭露了「3個防疫法」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-05-26 13:30:40
這位網友在臉書社團《爆廢公社》上PO出一篇文章表示「提款機按鈕會是破口之一嗎？我是拿著鑰匙戳…但是觸控銀幕有些選項就真的要用手碰」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「請不要用鑰匙等尖銳物按按鈕，容易把上面的保護膜戳壞」、「錢才是最髒的」、「拿衛生紙，墊著按，結束就丟掉」、「你記得錢領完了之後，酒精濕紙巾擦手，很害怕接觸提款機，用網路銀行轉帳的方式」、「錢幣&紙鈔才是破口」、「可以用指節」、「病毒並不會從皮膚滲入，但如果事後不洗手直接拿東西吃，或者揉眼睛什麽的，那就慘了」、「ATM也是病毒的溫床」。
綜合眾人的意見指出「噴酒精」、「觸控筆」和「手套」這三個可適用在生活中的防疫，「戴手套阿，這還要教？」、「出門記得帶酒精或乾洗手、保護自己」、「可以自備拋棄式手套」、「就先噴酒精，要按再按」、「想用外物就帶只筆，有些筆甚至有觸控頭，真的杯弓蛇影的話，再消毒筆就好」、「我自己帶酒精跟衛生紙，全部都噴過擦拭過再按，領完再噴手消毒」、「出門自備手扒雞手套」。（編輯：王柏文）