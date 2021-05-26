停課幫顧兒！疼孫嬤每天「7通電話」狂抱怨 態度惹爸笑
台灣疫情持續升溫，教育部也在昨（25）日宣布延長停課至6月14日，消息瞬間也引發不少家長崩潰。近日，就有網友分享，寵愛孫子的阿嬤遭到停課的「洗禮」後，不但態度大轉變，還說「要照三餐修理」，讓他不禁笑說「阿嬤快離家出走了」，貼文一出，也引起網友共鳴。
編輯中心/綜合報導
2021-05-26 13:41:26
原PO在《爆怨2公社》表示，由於學校停課，因此這幾天只能麻煩岳母照顧兒子，結果他打電話給兒子時，兒子似乎很害怕是媽媽打的，一問之下才知道，「阿嬤每次打電話給媽媽，媽媽就打回來叫兒子去罰站」。
原PO接著問「那阿嬤有常打給媽媽嗎？」沒想到兒子竟回「剛開始放假時，一天打一通，現在一天好像打6、7通電話給媽媽」，他聽完感到無奈又好笑，也忍不住說「阿嬤原本說要好好珍惜孫子，現在改口要照三餐修理，阿嬤差點離家出走了」。
貼文曝光後，引起不少網友共鳴，紛紛留言回應，「不止照三餐喔，一天6、7通，連點心下午茶宵夜都算下去了」、「我家的日常，最近阿嬤也是一天客訴好幾次」、「照顧下去就知道不修理不行」、「看來你家是阿嬤要崩潰」、「笑死，被停課逼到離家出走的阿嬤」、「他心裡的OS：接到爸爸的電話真好」、「這通應該是講最多話的一通」、「終於可以跟爸爸告狀了」。（編輯：許智超）
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