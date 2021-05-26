疫情衝擊產業 桃市推紓困10帖

我是廣告 請繼續往下閱讀
藝文活動部份，鄭文燦表示，針對團體或個人，文化局會推出線上表演的方式來增加演出機會；另外各場地也會採取減租的方式，讓所有的藝文表演團體或個人工作者的負擔降低。
鄭文燦說，這段時間全國採取三級管制，社會活動的密度大幅降低，是確保疫情很重要的方式，雖然熱區在雙北，但北北基桃是同一生活圈，在檢視了雙北跟桃園關聯的確診個案，數字都有微幅的上升，代表桃園市跟雙北互動非常密切，因此支援雙北也要守住桃園，市府會協同中央採取一致性的管制標準，讓疫情可以得到控制。
「桃園紓困10帖」內容如下：
一、 單一紓困窗口協助貸款申請：
提供免付費電話：0800-505-158，提供中小企業融資紓困諮詢、企業融資診斷服務及政府相關資源轉介等服務。
二、 市有場館規費及權利金減免：
包含桃科園區管理費、旅遊遊憩景點委外空間權利金、體育場 館委外空間權利金、市有不動產房地租金、公有停車場站委外 租金權利金等提供紓困減免方案。
三、 勞工失業及其子女就學補助
包含失業勞工子女助學補助計畫、關廠歇業或重大勞資爭議案 件勞工生活補助金及急難紓困措施。
四、 安心即時上工計畫
協助受疫情影響導致工作減班休息之民眾，本市公部門提供民 眾臨時打工工作機會。
五、 旅宿業觀光遊樂業協助周轉
協助旅行業、旅宿業及觀光遊樂業融資周轉貸款協助及利息補 貼、桃園市防疫計程車補貼、桃園市客運業者防疫物資補貼、 桃園捷運定期票及回數票優惠退票方案。
六、 肺炎疫情稅捐紓困減稅措施
地稅局設置「肺炎疫情稅捐申辦專區」提出紓困減稅措施，並 可展期、延期或分期繳稅。
七、 公有市場使用費減收
110 年 5 月~6 月公有市場使用費減收。
八、 青創貸款還款展延
1.經濟部對受影響中小企業貸款之舊貸展延、營運貸款、振興貸款等申請，延至 110 年 6 月 30 日截止。
2.桃園市青年創業及中小企業信用保證融資貸款還款展延。
九、 農漁業行銷度難關
推出防疫蔬菜箱、元氣箱 2.0、媽媽桃線上訂購及鮮魚箱等，行銷本市農產品
十、 串接中央紓困補助方案
包含向文化部爭取藝文紓困補助 3.0、交通部爭取客運業者、計程車及遊覽車紓困補助。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。