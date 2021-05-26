曾比唐鳳快！120萬人使用實聯制神器遭下架 個資全銷毀
中央流行疫情指揮中心今（26）日再公佈新增11例死亡，本土COVID-19疫情依舊嚴峻。而之前店家因配合政府防疫，開始實施進店實聯制，當時《NOWnews今日新聞》曾報導《比唐鳳實聯制還快！他用「LINE神器」一刷進店 用戶讚爆》，介紹這款有超過120萬人加入使用的「防疫實聯衝衝衝」的非官方帳號，不過此帳號如今已停止服務，開發公司也發表聲明表示，將按規定把個資銷毀刪除。
編輯中心/綜合報導
2021-05-26 16:02:06
「防疫實聯衝衝衝」的LINE帳號，用戶加入綁定完成、輸入的個人姓名電話後，之後去店家便可以無需再填寫，只需要掃描店家QR Code即可進入，而且還有28天的行蹤紀錄，在進店實聯制剛推行之初，唐鳳的簡訊實聯制尚未上路之前，靠著方便性獲得許多網友使用。
不過「防疫實聯衝衝衝」的開發公司知惠科技於上周發出終止服務聲明稿，指出已經完成了階段性任務，將配合相關單位停止防疫實聯衝衝衝的服務，並承諾之前使用者留下的個資與實聯紀錄，「知惠科技將配合相關主管機關指示按個資規定進行處置，28日後全部銷毀刪除。」
據《鏡週刊》報導，台灣駭客年會成立的漏洞回報平台（HITCON ZeroDay）有接獲警告，「防疫實聯衝衝衝」恐有個資外洩疑慮，也因此遭到刑事局關切，後來隨即停止服務。（編輯：倪浩軒）
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