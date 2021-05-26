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藍質疑疾管家事件自導自演　林瑋豐：自始自終都是旁觀者

▲疾管家事件，引爆藍營圍剿林瑋豐，甚至質疑他自導自演，今林瑋豐發出聲明強調自己只有一個帳號，沒有分身，自始自終都是旁觀者。（翻攝/王育敏臉書）
▲疾管家事件，引爆藍營圍剿林瑋豐，甚至質疑他自導自演，今林瑋豐發出聲明強調自己只有一個帳號，沒有分身，自始自終都是旁觀者。（翻攝/王育敏臉書）

記者胡宥心／台北報導

2021-05-26 22:57:04｜2021-05-26 23:03:19

前風傳媒記者、知名YouTube頻道眼球中央電視台寫手林瑋豐，日前在自己臉書質疑PTT帶起刪除衛福部line帳號「疾管家」風向，恐是中國認知作戰一環，卻因為被挖出過去自己在PTT上「反串」推文，反讓在野黨緊咬不放，痛批是自導自演，要求檢調徹查林瑋豐，更引爆外界批評認知作戰風暴。對此，今林瑋豐二度發出聲明表示，PTT討論封鎖疾管家帳號事件，他自始至終都是旁觀者，不可能自導自演，全力支持檢警偵辦。

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林瑋豐事件從週一（24）晚間開始引爆，起初是他在臉書質疑PTT有人鼓動要刪除衛福部的官方line帳號「疾管家」，隨後卻被網友挖出過去林瑋豐以本人帳號「bj26bj」在不少文章下的「反串」貼文，開啟一連串爭議。事件延燒72小時，網路、媒體仍持續熱議，甚至出現各種憑空推測的文章，像是「林瑋豐反串主張封鎖疾管家，再自己分享」的「想像」。

林瑋豐今（26）晚二度發出聲明指出，自己不可能自導自演疾管家帳號事件。他對連日來，部分媒體報導、政黨、政治人物，指稱「林瑋豐反串主張封鎖疾管家，再自己分享」、「移花接木」、「自導自演」一事感到遺憾。林瑋豐本人完整說明如下：

1.「沒有自導自演」疾管家帳號事件

PTT八卦板在5月24日出現鼓吹封鎖、刪除疾管家LINE帳號的文章，本人閱讀後，截圖到私人臉書批評討論。PTT有關疾管家的討論，本人沒有任何發文及推文，透過站方紀錄或工具網站可查詢，5月24日當天，本人在PTT除了上站，根本沒有其他活動紀錄。對於報導評論、政黨或政治人物，將疾管家事件寫成是本人發動，個人感到遺憾，更絕非事實，呼籲應查明證據再發言及報導。

2.「沒有移花接木」PTT留言

本人臉書在4月8日、4月22日、5月24日，曾分享並評論PTT八卦板文章，所有分享內容，都是直接以手機APP截圖，發言ID及時間均保留下來，在PTT上都有留下紀錄，並未偽造，內容更沒有任何一句是本人所發表。本人只取部分極端貼文就批評，確實不妥。但對於國民黨5月25日記者會，指稱本人移花接木，本人無法認同。

3.本人「有在PTT其他文章反串」

本人在5月24日已聲明，個人自以為有趣，登入唯一僅有的帳號，偶在PTT板面上，以常見的反串哽口吻，留下惡搞推文。然而與本人批評其他PTT使用者的行為，如此雙重標準，確實相當不妥，本人仍深切反省。

本人在七年前協助前公司風傳媒貼新聞，分身帳號都已遭註銷，僅有bj26bj一個帳號，至今年才被八卦板解除水桶，目前未持有其他帳號，歡迎PTT官方帳號部調查。

4. 最後，網路鼓吹封鎖疾管家一案，本人支持檢警偵辦清楚，若司法單位調查約談，將配合告知上述內容。本人坦然面對責難及司法程序，因為近兩日諸多錯誤報導及評論，盼此聲明以正視聽。

▲疾管家事件，引爆藍營圍剿林瑋豐，甚至質疑他自導自演，今林瑋豐發出聲明強調自己只有一個帳號，沒有分身，自始自終都是旁觀者。（翻攝/疾管家Line@）
▲疾管家事件，引爆藍營圍剿林瑋豐，甚至質疑他自導自演，今林瑋豐發出聲明強調自己只有一個帳號，沒有分身，自始自終都是旁觀者。（翻攝/疾管家Line@）
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