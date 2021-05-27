疫情嚴峻公司要員工上班別搭公車！她嘆「像罪人」：心寒

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原PO透露，由於當地人都有大眾交通不方便的印象，老闆主管都有提到希望她儘快買車，不過也沒有強制。但如今疫情爆發，公司啟動分組輪流進公司上班，原PO因為是搭公車，被特例安排全天居家辦公。不過主管也直言相告，原PO特例常態性在家上班，恐會被其他同事說話，「造成其他同事觀感不好」，希望原PO可以拜託家人載。
原PO無奈表示，「心情超複雜，覺得自己好像罪人？從沒想過會因為搭公車而有這種像被治罪的一天。」原PO認為可以理解公司的考量，但要麻煩家人接送也很為難，若因此去買車更會讓存款失血，不禁感慨「好心寒」，心情因此大受影響。
文章一出掀起討論，網友紛紛安慰說，「我懂你的感受，我也是通勤上下班。但我是疫情還沒開始的時候，就被一些自以為關心的同事一直詢問何時要買機車？為何不騎車上下班...說明了原因後還是一直追問，有時真的有些無言」、「我覺得妳完全不用被公司這樣對待，簡單說一開始面試的時候他們應該就沒有要求員工一定要有交通工具，如果雇主方在一開始面試的時候並沒有提出來，現在就更不應該提出」、「不懂為什麼不能繼續居家，不然大家都居家上班啊」、「雙方都有顧慮吧，也不需要罵誰。現在疫情這樣老闆擔憂也屬正常，怕你搭大眾增加風險。要不要買車就絕對要看自己的能力，真的無法買，公司又無法接受那就另尋伯樂吧」。（編輯：倪浩軒）
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