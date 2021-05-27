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菜鳥女離職遭公司刁難！爸私下「1舉」暖炸　網全喊羨慕

▲有位剛畢業不久的女網友抱怨，副總遲遲不願意開離職證明，讓她相當困擾。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲有位剛畢業不久的女網友抱怨，副總遲遲不願意開離職證明，讓她相當困擾。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2021-05-27 10:57:38

多數人若對於工作現況、薪資福利不滿意，通常都會選擇跳槽、轉職到下一份新工作。不過，就有女網友抱怨，離職證明遲遲卡在副總身上，沒想到爸爸聽到此事後，竟私下打給公司，對方才願意積極處理，讓她相當感動，貼文一出也引起熱議。

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原PO在《Dcard》表示，自己是畢業不到一年的菜鳥，後來因為某些原因想離職，也和公司談好離職日，想不到卻遭到副總刁難，認為她沒有交接好工作，雖然之後確認是一場誤會，其實是另一位同事負責的，但副總還是不願開離職證明。

原PO無奈的說，自己已經找到了下一份工作，但必須要提供離職證明給新公司，因此她這段時間不停找人事溝通，「他們人事告訴我『要等副總通知』，因為疫情的關係，她現在居家辦公，沒辦法到公司蓋章，我問她要等到什麼時候，她們人事也不知道...」。

▲爸爸聽到此事後，私下打電話給公司，對方才積極處理，讓原PO相當感動。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
▲爸爸聽到此事後，私下打電話給公司，對方才積極處理，讓原PO相當感動。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
事後，原PO和爸爸吃飯時，剛好聊到此事，她便開玩笑說「我也有盡力去要了，他們副總就很堅持，不然你去和我們老闆講」，爸爸竟說「好啊！那你給我公司的電話，我去問問」，結果爸爸真的打電話給公司，讓她相當意外，「當時我以為他只是開玩笑，結果是老闆的秘書接到的，是他們秘書告訴我這件事，老闆才開始去積極處理這件事」。

對於爸爸的舉動，原PO感到十分感動，也忍不住說「以前在學校受委屈，我都不太會和家人說，但現在長大被欺負還有家人當靠山，但被家人捧在手掌心的感覺真的好幸福」。

貼文曝光後，網友們也紛紛回應，「有家人當支柱真的很好，但並不是所有人的家人都那麼好」、「別人的爸爸總是不會讓我失望」、「有這種爸爸真的很靠得住」、「該強硬的時候強硬，你爸超棒」、「你爸爸好暖！」、「我爸只會在疫情爆掉的時候硬要出門」、「好好喔，爸爸都會為你出頭，同為女生我爸媽是永遠不可能為我做這種事」。（編輯：許智超）

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