菜鳥女離職遭公司刁難！爸私下「1舉」暖炸　網全喊羨慕

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原PO無奈的說，自己已經找到了下一份工作，但必須要提供離職證明給新公司，因此她這段時間不停找人事溝通，「他們人事告訴我『要等副總通知』，因為疫情的關係，她現在居家辦公，沒辦法到公司蓋章，我問她要等到什麼時候，她們人事也不知道...」。
事後，原PO和爸爸吃飯時，剛好聊到此事，她便開玩笑說「我也有盡力去要了，他們副總就很堅持，不然你去和我們老闆講」，爸爸竟說「好啊！那你給我公司的電話，我去問問」，結果爸爸真的打電話給公司，讓她相當意外，「當時我以為他只是開玩笑，結果是老闆的秘書接到的，是他們秘書告訴我這件事，老闆才開始去積極處理這件事」。
對於爸爸的舉動，原PO感到十分感動，也忍不住說「以前在學校受委屈，我都不太會和家人說，但現在長大被欺負還有家人當靠山，但被家人捧在手掌心的感覺真的好幸福」。
貼文曝光後，網友們也紛紛回應，「有家人當支柱真的很好，但並不是所有人的家人都那麼好」、「別人的爸爸總是不會讓我失望」、「有這種爸爸真的很靠得住」、「該強硬的時候強硬，你爸超棒」、「你爸爸好暖！」、「我爸只會在疫情爆掉的時候硬要出門」、「好好喔，爸爸都會為你出頭，同為女生我爸媽是永遠不可能為我做這種事」。（編輯：許智超）