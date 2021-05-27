早餐加點「大熱狗」遭側目！店員驚：根本沒賣 真相糗翻
台灣早餐店林立，有傳統早餐店、西式早餐店以及特色早午餐店等，讓民眾天天都有不同的早餐可以選擇。近日，就有網友去早餐店時，看到店裡有賣「大熱狗」，於是心血來潮向店員點餐，沒想到對方卻相當疑惑「我們沒賣喔」，真相曝光後，讓他感到十分尷尬。
編輯中心/綜合報導
2021-05-27 11:40:34
原PO在《爆怨2公社》表示，自己到早餐店點了兩份蛋餅，在等待餐點製作時，看到遠處的餐盤裡有「大熱狗」，於是他就心想「再點個大熱狗吃看看好了」，接著便和店員說「那個⋯⋯我要再一根大熱狗」。
店員聽完卻一臉困惑，「好，一份……？我們沒賣大熱狗哦」，原PO就往餐盤的方向指去，「那個餐盤上面不是大熱狗嗎？」結果三位店員轉頭ㄧ看，瞬間爆笑出來，其中一名店員向他解釋「那個是手套，不是熱狗哦」。
原PO這才恍然大悟，原來是因為距離太遠，手套的橘色面又朝著他，導致他誤以為是「大熱狗」。他最後只好尷尬的說「呃，不好意思」，也忍不住心想「為何要把橘色的面往外面放，害我以為是大熱狗」。
貼文一出，網友們也紛紛笑說，「您太餓了是否」、「差這麼多哈哈哈」、「我懷疑你是眼鏡業配」、「笑死，也太丟臉了吧」。另外，也有不少人提到，這場景就像《與龍共舞》的電影橋段，「這是手指熱狗那段吧」、「你與龍共舞了嗎」、「我想到與龍共舞」、「是不是想到手指熱狗啊，笑死」。（編輯：許智超）