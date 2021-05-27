婦人逛好市多突拉下口罩！竟為「做這事」 網一看全氣瘋
連鎖美式賣場好市多（Costco）商品售價比外面來得經濟實惠，更不時推出限量商品引發搶購熱潮，深受廣大消費者的喜愛；而近期受到疫情影響，因應政府「實聯制」政策，進入賣場必須檢查實聯制簡訊，並戴上口罩。不過，25日一名網友在臉書提到，逛好市多賣場時，目睹一位婦人突將口罩拿下，接著講電話長達10分鐘，畫面曝光讓一票網友全氣瘋。
編輯中心/綜合報導
2021-05-27 11:37:58
原PO在臉書社團《Costco好市多商品消費心得分享區》提到，當天上午11點左右到新北中和的好市多，逛到一半時，竟看見一位婦人脫下口罩講電話，勸了2次仍不願意戴上口罩，且大約講了10分鐘的電話。
畫面中可見，婦人將口罩單邊拉下，站在貨架前講電話。原PO氣得直呼「建議有買了周遭物品的朋友請加強消毒」，且不忘稱讚中和好市多的消毒防疫很用心，最後呼籲「期待大家一起努力防疫！」
貼文一出，隨即引發網友撻伐聲浪，紛紛回應「就是有這種人，才會讓病毒一直擴散出去」、「就是有人不配合！所以才那麼嚴重」、「真的很沒水準」、「旁人糾正不聽，告知服務人員」、「戴口罩不可講電話嗎？」「太自私」。（編輯：賴詠璿）
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