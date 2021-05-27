無聊在家滑Pornhub！男看完「3分鐘神片」跪了：震撼到我
近期台灣疫情升溫，中央流行疫情指揮中心宣布，為了防堵疫情擴散，全國第三級疫情警戒延長至6/14，不少民眾都選擇乖乖待在家中，然而在家的時間變多，也多了不少閒暇時間。對此，就有一名網友心血來潮點開《Pornhub》觀看，卻意外發現3分鐘神片，讓他興奮直呼「真的震撼到我了！」
編輯中心/綜合報導
2021-05-27 13:08:40
原PO於《Dcard》上發文，表示先前心血來潮點開《Pornhub》觀看，沒想到意外發現一部片長3分23秒的南瓜麵包料理教學影片，該部影片的觀看人次更高達2萬4千多人，讓他震驚直喊「現在Pornhub越來越人性化了！不止可以學到微積分，還可以教我做南瓜麵包，是真的南瓜麵包欸！」該部影片中，可看見一名男子在影片中認真教導各個料理步驟，從如何切開南瓜、製作南瓜泥的手法，到最後烘烤的細節都相當仔細講解。
原PO提到，這也是他有生以來第一次認真看完一部片，他坦言如果以後看到小孩登上Pornhub也不會太擔心了，「有可能還教他怎麼做麵包、修水電。真的震撼到我了！Pornhub不只讓你舒壓，還讓你成為生活小管家」。
貼文曝光後，立馬引來不少老司機留言討論，「不小心被媽媽看到就跟你媽媽說你在學習！先請他出去多給一些空間」、「那不是英文教學網站嗎」、「Pornhub還有教微積分呢」、「這我之前就看過了」、「我以前都上Pornhub學微積分啊！現在沒辦法了，唉去學做麵包好了」、「笑死Pornhub真的應有盡有」。（編輯：陳雅雲）
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