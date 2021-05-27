女喊到現在沒開過冷氣！「真實理由」曝 全場愣：妳贏了
台灣現在即便還沒到夏天，但是氣溫一再飆高，每到中午時刻，高溫衝破36度也是常有的事，撇除公司冷氣開一整天不說，回到家要睡覺休息也要吹冷氣才能夠入眠。而就有網友分享自己不太開冷氣的原因，沒想到貼文曝光之後，釣出更多同好者表示「已經8年沒開冷氣」，甚至有人表示「家裡根本沒冷氣」，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-05-27 14:17:19
原PO在「不塑之客」貼文指出「有沒有人跟我一樣到現在都還沒開冷氣？最近缺水又停電，深深感受能源的重要，我天生蠻耐熱的，一隻電風扇就可以撐整個夏天，冷氣都是客人來才開，不過冷氣需要的時候還是要開，不要熱出問題本末倒置，不知道這樣節能算不算廣義的減塑？」
貼文一出，網友紛紛回應「我家已經8年沒有開冷氣囉！真的都吹電風扇而已，節能好」、「我們家沒有冷氣很多年啦，還是活得好好的，共勉之哈哈哈」、「已經挑戰3年不吹冷氣ing」、「我們家也不吹冷氣的，小孩也蠻能適應的」、「真的最近能源都很不足，我也是一直堅持著不開」、「節能共勉之，目前五年沒開冷氣」、「節能進階版：我家沒冷氣」、「今年我們家也還沒開冷氣，電扇+抽風機繼續撐下去」。
不過，也有不少網友直言「節能理念會不會太強大，沒冷氣我睡不著」、「到底怎麼樣能不開冷氣....室內超熱啊」、「請收下我的膝蓋！我不吹就身心崩潰」、「最近這麼熱也沒開信念要多強啊？好扯喔」、「我家在頂樓，樓上完全沒有遮蔽物，沒冷氣會死人」、「還是可以小小吹一下啦....太厲害了」、「我天生怕熱，只要一熱什麼事情都做不了，超討厭夏天，很佩服你」、「上面那幾個好幾年沒開的，還有沒冷氣的....你贏了，這怎麼做到啊」。（編輯：張嘉哲）