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Tabasco辣椒醬怎吃才內行？網喊「2隱藏用途」：真的萬能

▲原PO好奇Tabasco辣椒醬好吃嗎？貼文立刻引發熱議，釣出內行網友分享「2隱藏用途」。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲原PO好奇Tabasco辣椒醬好吃嗎？貼文立刻引發熱議，釣出內行網友分享「2隱藏用途」。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-05-27 16:51:20

來自美國的Tabasco辣椒醬口味酸辣，常被用於義大利麵、披薩和牛排等料理，更曾被譽為「萬用神醬」，深受不少老饕喜愛。近日，一名網友在PTT八卦版提到Tabasco辣椒醬，雖然常見卻沒有吃過，不禁好奇「這辣椒醬好吃嗎？」貼文立刻引發熱議，釣出內行網友分享「2隱藏用途」。

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原PO表示，之前看國家地理雜誌的YouTube頻道，看到正在介紹Tabasco辣椒醬的製作過程，節目標題更稱「你一定吃過！」讓他好奇直呼「問題是，我根本沒印象我吃過」，但剛好發現超市就有在賣，不禁好奇詢問廣大鄉民「請問這辣椒醬好吃嗎？」

貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「好吃，義大利麵必備」、「有點酸的辣椒水，搭義大利麵還不錯」、「一兩滴就整個食材覺醒」、「任何義大利麵加一點馬上味道提升」、「不好吃的義大利麵加它就會變好吃」；更有內行網友分享2種隱藏用途「好吃！配咖哩也好吃」、「血腥瑪麗（雞尾酒）＋這個很好喝」，直言真的非常萬能。

▲原PO好奇Tabasco辣椒醬好吃嗎？貼文立刻引發熱議，釣出內行網友分享「2隱藏用途」。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲原PO好奇Tabasco辣椒醬好吃嗎？貼文立刻引發熱議，釣出內行網友分享「2隱藏用途」。（示意圖／翻攝自Pixabay）
不過，也有網友認為「比較像辣椒水」、「酸酸辣辣的像辣辣的醋」、「有吃過，很辣＋酸酸的」、「好吃，但容量少又貴」、「我愛吃辣，覺得不好吃，像醋酸酸的」。（編輯：賴詠璿）

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