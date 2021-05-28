房市／高雄凹子底題材多　高總價交易卻減

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受建設議題及本身區位條件所帶動，凹子底周邊整體交易熱絡。實價登錄揭露，凹子底站方圓1公里範圍內，去年共306筆交易，較2019年151筆，增幅達1倍之多。但值得注意的是，去年總價2000萬以上僅35筆，其中8筆是5000萬以上；反觀2019年，整體交易件數雖較少，2000萬以上卻有46筆，且包含15筆5000萬以上交易，等於總價逾2000萬的交易減少了19個百分點。
信義房屋大順富民店店長何柏勲指出，該區段高總價物件可分「商用店面」、「住宅」兩層面來看。店面部分，去年房市熱絡，屋主期望較高，但買方未必願意追價，再加上部分置產客主要鎖定可穩定收租，且日後轉手增值速度較快、較大的住宅產品，使高總價店面的交易量減少。
住宅部分，何柏勲分析，凹子底商圈內高總價物件供給量較少，擁有大坪數物件的大樓只有2棟，其中又只有1棟的總價較高，交易量自然較少；即便是被視為豪宅區的農16特區，高總價、尤其3000萬以上「也沒這麼好賣」，除了美術館特區、亞灣區同質性產品不少，買方選擇較多，主要是高雄人仍偏愛透天住宅，若要花3000萬以上購屋，不少人會直接選擇買地坪40至50坪、正路正街上的透天車墅，而非當地主力的大樓型物件。