行政院推紓困4.0！網列3點爆氣論戰：最慘的永遠是勞工
台灣本土新冠疫情持續嚴重，全國三級警戒也持續延長至6月14日，嚴重影響民生經濟，不少服務業首當其衝。對此，行政院長蘇貞昌昨27日正式拍板「紓困4.0」方案，紓困原則採三大頭面向，包含個人補貼、產業紓困補貼以及紓困貸款，而在細項公布之後，就有網友列出了3點爆氣論戰，直言「最慘的永遠是勞工」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-05-28 10:48:48｜2021-05-28 11:17:40
這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「紓困4.0發現金 ! 你領到了嗎」的文章表示，「導遊、領隊及國旅領團人員、計程車、遊覽車司機等：3萬元」，原PO更接著列出3種人說「因為疫情找不到工作 / 被減班 / 被資遣的你各位領到了嗎？」沒想到此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言論戰表示「只會發給那些對選票有幫助的人啦，你其他人就乖乖去貸款吧」、「領不到啦！全島是有多少人開計程車」、「限縮陸客、放行3+11，讓運輸業重挫再拿納稅錢來補貼，這是什麼洗錢新手段嗎？」，但也有網友認為「這些人確實有被疫情影響到啊，只是還有其他人沒被照顧到而已」、「詳細內容都還沒定案並且正式公告出來，大家別急」。
但大多數網友還是覺得「一堆人快餓死了，計程車上次領六萬，這次領三萬，最慘的永遠是勞工，不是那些特定行業」、「基層診所收入掉到剩不到三成，面對的都是有相關症狀的病人，整天暴露在高危險環境為防疫把關，還要自費買防護衣弄一堆隔板在診間，有給他們錢嗎？」、「感覺要先給醫護吧...」。（編輯：王柏文）
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