發票整疊全槓龜！男哭：不會中 釣出幸運兒「爽賺千倍」
最新一期3、4月份統一發票開獎後，不少民眾立馬拿出累積已久的發票，準備來看看自己是不是就是中獎的幸運兒。然而，就有一名網友貼出一整疊紙本發票，無奈表示全部槓龜，「到底對發票的意義在哪？都不會中啊」。然而，卻意外釣出幸運兒分享超強中獎經歷。
編輯中心/綜合報導
2021-05-28 10:59:38
原PO於臉書社團《爆怨2公社》上貼出一整疊3、4月份收集的紙本發票，但裡頭一張發票都沒有中獎，讓他無奈直呼「到底對發票的意義在哪？都不會中啊」。不僅如此，原PO亦在留言區透露，自己也有使用載具，但結果仍是全數槓龜，讓他更加無言。
貼文一曝光，就引來不少網友討論，「連2百都沒有」、「運氣就是這樣，自從我都丟給我媽對之後有常常聽到他又中了…」、「給你一絲希望，再徹底讓你失望」、「讓你打發時間，消磨在家的時刻，一起守護台灣」、「對發票就是對一個樂趣啊」、「1整年沒中過發票... 唉」。
不過也有人開心分享，「今年每次都中一張，都中同一家店，之前都兩百，這次中四號」、「我中2張200元」、「我個人中過4000元的」、「2張兩百經過」，甚至有幸運兒爽喊「別氣餒，我老婆花10元買茶葉蛋中1萬元」。（編輯：陳雅雲）