女友願嫁但開「1條件」！他一看為難了：頭期款已繳清耶
結婚是終生大事，不少人對於另一半的收入、名下房產等條件有所審慎評估，雙方若能在婚前開誠布公的溝通，或許也比婚後再為錢吵架來得好。不過就有網友透露，若論及婚嫁的女友表示，婚後願意一起付房貸，但條件是「如果離婚，房屋要平分」，好奇詢問大家「覺得這條件有很過分嗎？」引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-05-28 11:12:45
有網友在PTT發文詢問大家，「女友要求簽約婚前財產平分，你ok嗎？」原PO進一步解釋，男方婚前買了一棟房，頭期款已經繳清，正在付房貸。論及婚嫁的女友則提出，婚後願意每月幫忙付房貸，但條件是「如果離婚，房屋要平分」，然後希望白紙黑字在婚前合約寫清楚。
原PO指出，由於男生已經付完頭期款，所以感覺「如果離婚，房屋要平分」好像不公平。但畢竟女生願意嫁過來的話，也是要「幫你生小孩，幫你照顧公婆，幫你打掃房子，幫你育嬰」，似乎也不該計較那麼多。兩難之下不禁請教大家，「這樣條件簽下去，人家就嫁給你，你ok嗎？」
多數網友都覺得不太妥當，紛紛留言回覆說，「不要，拒絕」、「笑死，叫她頭期款出一半阿」、「憑什麼，頭期款是有幫忙出喔」、「女的敢這樣提，表示她有離婚打算」，「怪怪的，先把房子轉給爸媽吧」。
不過也有網友認為，「家庭主婦無過失離婚一樣婚後財產平分」、「你以為不簽就不用贍養費」、「婚後她不出房貸還是能財產好嗎」、「平分還算好的，聽過一堆都是只掛女方名下」。（編輯：倪浩軒）