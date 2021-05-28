漏接衛生所電話！女大生緊張：我確診嗎　內行曝解決辦法

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「現在超怕這通電話是要打來通知我確診還什麼的，雖然我在4月早就因為其他原因將工作辭職，之後就超少出門，根本超完美自主居家防疫的，而且我最近也沒去做快篩啊，有人也接過衛生所的電話嗎？該怎麼處理才好？」
貼文一出，網友紛紛回應「+886...不太對勁欸，感覺是詐騙」、「開頭+886 是合理的嗎？上網查有+號代表可以竄改，有可能是詐騙」、「886就是詐騙，我有接到過馬上打165，確定是詐騙」、「+886太明顯是詐騙了吧，國內電話不會這樣顯示」；也有網友提供經驗表示「如果擔心的話，直接問他要求對方，留下對方全名，單位名稱，聯絡公務電話，再去電確認，請務必提高警覺」、「最近很多詐騙集團用這爛招騙取個資，同事的家人有打去求證衛生局，發現是詐騙，一定要打去求證」。
而《NOWnews》記者實際致電至165反詐騙專線詢問，165表示，現在疫情不斷，衛生局匡列通知的部分，確實有可能成為詐騙集團騙取個資的手法，若民眾接獲來電，對方稱自己是衛生單位或者政府機關的人，民眾可以直接詢問他的名字以及所屬單位，若對方並無法馬上答出，保持警戒不要洩漏個資給該人員，並向對方表示會自己打電話去衛生單位確認，以防被有心人士竊取個資。（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。