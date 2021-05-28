漏接衛生所電話！女大生緊張：我確診嗎　內行曝解決辦法

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▲網友分享自己沒有接到衛生所的電話，但上網一查之後發現該電話是衛生所的傳真電話，讓他覺得非常詭異。（圖/Dcard）

直接問他要求對方，留下對方全名，單位名稱，聯絡公務電話，再去電確認，請務必提高警覺

民眾可以直接詢問他的名字以及所屬單位，若對方並無法馬上答出，保持警戒不要洩漏個資給該人員