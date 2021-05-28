北市將進行兵推　侯友宜：新北去年就演練過

疫情仍未見趨緩，重災區之一的台北市政府，正準備做升第四級警戒擴大管制的兵推演練，為疫情的變化預做準備，北市府發言人陳智菡也證實將進行兵推；對此，新北市長侯友宜今（28）日表示，新北去年也都演練過，也都做好準備了。
記者陳志仁／新北報導
2021-05-28 12:26:06
侯友宜今日在中和區長賴俊達的陪同下，視察中和實物銀行的民生物資整備狀況；由於新北市的醫療量能持續吃緊，外界也關注專責的病房是否有增加了？侯友宜指出，新北市的醫療量能現已開出九成、909間，非常謝謝各醫院的院長，卯足了全力的衝刺專責病房。
針對淡水區的揮皇高爾夫球場違規營業，市府是否已重罰業者？侯友宜直言，真的實在是很離譜，相關的局處稽查後，已重罰業者102萬，並要求業者關門，業者27日下午就關門了，但今日還會派人再去查察，如果繼續營業，除重罰外，還將斷水、斷電，不讓他繼續營業。
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