他問「男生30幾歲沒買房」超雷？精算結果出爐 全場驚了
買房一直都是不少年輕人奮鬥的目標，盼望在畢業之後能夠找一份好的工作，從租房開始慢慢一路打拼到頭期款買房，但也有人認為買房因為要背負房貸壓力太大所以不斷租房。而近日就有網友在網路上表示疑惑「他問『男生30幾歲還沒買房』是不是超雷？」沒想到就有其他人進行精算，結果讓全場都震驚了，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-05-28 14:02:17
這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「男生30幾歲沒買房不太OK？」的文章表示，「昨天看一位Youtuber說五子登科的順序，先有銀子再有妻子，兩個人再買房子，這樣房貸就兩個人撐，一方如果失業也還可以撐的下去，再來孩子最後車子，車子不會增值擺最後順位」，原PO更接著說「男生28以前，女方要求的條件也不會太苛刻，但如果男方已經30幾歲還沒有房，女方父親會有疑慮，覺得男方是不是有什麼問題，請問有這方面的八卦嗎？」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「30幾歲沒房沒人會嫁吧」、「正確啊，不努力的結什麼婚呢」、「我28只敢看1房，建議單身就好，無負擔」、「你看外面這狀況還是先租房吧」、「35歲前真的應該買」、「別台北看天下，中南部多的是30歲自己買房，中古的又不貴」、「出社會了沒車就沒有妻子」。
不過也有網友精算點出「男生碩士畢業算你25歲，代表你要6年賺到頭期款？」、「新鮮人年薪算你百萬，六年六百萬，都嘛看爸爸夠不夠力而已」、「我以為30幾歲沒房子是正常欸，出社會了沒車就先沒有妻子」。（編輯：王柏文）